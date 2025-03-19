Ekrem İmamoğlu'na Destek Olan İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Polis Barikatını Aştı

Kaynak: https://www.birgun.net/haber/istanbul...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınması, İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından protesto edildi. Öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde bir araya gelerek, İmamoğlu’na destek vermek ve diplomasının iptal edilmesine tepki göstermek amacıyla eylem yaptı.
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Ancak, eyleme polis müdahale etti. Öğrencilerin toplanarak barikatı aşmaya çalıştığı sırada polis, engellemeye yönelik bir barikat daha kurarak öğrencilerin alana girmesini engelledi.
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