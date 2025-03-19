Ekrem İmamoğlu ve İBB Operasyonlarını Başlatan Rapor Ortaya Çıktı

Milliyet’te yer alan habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen 99 şüphelinin bilgilerine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların 'İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları' yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.