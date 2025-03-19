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Ekrem İmamoğlu ve İBB Operasyonlarını Başlatan Rapor Ortaya Çıktı

Ekrem İmamoğlu ve İBB Operasyonlarını Başlatan Rapor Ortaya Çıktı

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2025 - 14:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan operasyon ile 100 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ortaya çıkışını başlatan rapor ortaya çıktı. 

Milliyet’te yer alan habere göre; ifade veren bazı kişilerin 'İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları” yönündeki iddialarına ilişkin alınan rapor sonrası operasyon başlatıldı. 

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/so...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan ve 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesiyle devam eden operasyonda detaylar belli oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan ve 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesiyle devam eden operasyonda detaylar belli oluyor.

Milliyet’te yer alan habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen 99 şüphelinin bilgilerine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların 'İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları' yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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