Rasim Ozan Kütahyalı’dan Ekrem İmamoğlu ve CHP Yorumu: “CHP’ye Kayyum Atanacak”
Rasim Ozan Kütahyalı’dan Ekrem İmamoğlu ve CHP Yorumu: “CHP’ye Kayyum Atanacak”
Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlar hakkında katıldığı Youtube yayınında yorumlarda bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’dan bomba iddialar geldi.
CHP’nin İstanbul kurultayının iptal olduğunu iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı “İstanbul kurultayı iptal edildi bitti, bir ihtimal CHP’ye de kayyum atanacak” dedi.
Kütahyalı ayrıca “Şu an Akın Gürlek'in kapısında kuyruk var. CHP'liler birbirini ihbar ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayı da CHP'liler başlattı. “CHP'nin en meşhur ismi kayyum atanmaya hazırım diyor” ifadelerini de kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın Ensonhaber Youtube kanalında yaptığı açıklamalar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın