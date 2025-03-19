Şok İddia: Resul Emrah Şahan'ın Gözaltına Alınmasının Ardından Şişli Belediyesi'ne Bağlı Kreşler Kapatılıyor!
Şok İddia: Resul Emrah Şahan'ın Gözaltına Alınmasının Ardından Şişli Belediyesi'ne Bağlı Kreşler Kapatılıyor!
Bu sabah başlatılan operasyon kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimlerden biri olmuştu. Gözaltı kararlarının yankısı tüm ülkede sürerken, gazeteci Canan Kaya'dan flaş bir iddia geldi. Canan Kaya ve bazı sosyal medya kullanıcıları Şişli'de bulunan ve Şişli Belediyesi'nin açtığı kreşlerin kapatıldığını iddia etti.
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Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
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Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan olduğu öğrenildi.
Gözaltı kararlarına yönelik tepkiler devam ederken, gazeteci Canan Kaya ve bazı sosyal medya kullanıcıları önemli bir iddiada bulundu.
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Sosyal medya kullanıcılarından da iddialara yönelik paylaşımlar geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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