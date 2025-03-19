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Şok İddia: Resul Emrah Şahan'ın Gözaltına Alınmasının Ardından Şişli Belediyesi'ne Bağlı Kreşler Kapatılıyor!

Şok İddia: Resul Emrah Şahan'ın Gözaltına Alınmasının Ardından Şişli Belediyesi'ne Bağlı Kreşler Kapatılıyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.03.2025 - 12:29

Bu sabah başlatılan operasyon kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimlerden biri olmuştu. Gözaltı kararlarının yankısı tüm ülkede sürerken, gazeteci Canan Kaya'dan flaş bir iddia geldi. Canan Kaya ve bazı sosyal medya kullanıcıları Şişli'de bulunan ve Şişli Belediyesi'nin açtığı kreşlerin kapatıldığını iddia etti.

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Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarında bulunuldu.

Sürece dair tüm detaylar:

Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan olduğu öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan olduğu öğrenildi.

Haber Global'in haberine göre, 'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sağlık kontrolüne getirildi.

Gözaltı kararlarına yönelik tepkiler devam ederken, gazeteci Canan Kaya ve bazı sosyal medya kullanıcıları önemli bir iddiada bulundu.

Gözaltı kararlarına yönelik tepkiler devam ederken, gazeteci Canan Kaya ve bazı sosyal medya kullanıcıları önemli bir iddiada bulundu.

Şişli Belediye'sine ait kreşlerin kapatılmaya başlandığı iddia edildi. Canan Kaya, kendisine bir izleyicisinin gönderdiği WhatsApp konuşmasını X hesabı üzerinden paylaştı.

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Sosyal medya kullanıcılarından da iddialara yönelik paylaşımlar geldi.

Sosyal medya kullanıcılarından da iddialara yönelik paylaşımlar geldi.
twitter.com
twitter.com

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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