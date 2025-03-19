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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medyada Yayılan Sahte Hesaplar Hakkında Açıklama Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medyada Yayılan Sahte Hesaplar Hakkında Açıklama Yaptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.03.2025 - 11:50

İki ayrı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 106 kişiye gözaltı kararı çıkmasının ardından sosyal medya platformlarına da kısıtlamalar geldi. Twitter, YouTube, Instagram ve WhatsApp gibi platformlarda erişim sıkıntıları yaşanırken siber kaosu fırsat bilenler kurumsal hesapların sahteleri açıp dezenformasyon yaymaya başladı. İBB resmi hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Soruşturmaların ardından ibbhaber2 gibi hesaplardan yalan haberler paylaşıldı.

Soruşturmaların ardından ibbhaber2 gibi hesaplardan yalan haberler paylaşıldı.

Hükümete yakın haber ajansları da bu haberleri yaydı.

Yapılan şikayetlerin ardından iki hesap da kapatıldı.

Yapılan şikayetlerin ardından iki hesap da kapatıldı.

İBB'den konuyla ilgili açıklama geldi.

İBB'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Kurumumuzla ilgili yaşanan süreçte, sahte sosyal medya hesapları ve haber kanallarının üzerinden dezenformasyon çalışması yapılmaktadır. Bu paylaşımlara itibar edilmemesi, resmi hesaplarımız üzerinden yapılan açıklamaların takip edilmesi önemlidir. Üretilen bütün sahte içeriklerle ilgili hukuk birimlerimiz suç duyurusunda bulunacak ve kamuoyunu bilgilendirici açıklama yapacaktır.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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