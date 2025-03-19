Ekrem İmamoğlu Operasyonu Sonrası Borsa Depremi: Rasim Ozan Kütahyalı’dan Merkez Bankası ve Dolar İddiası
Ekrem İmamoğlu Operasyonu Sonrası Borsa Depremi: Rasim Ozan Kütahyalı’dan Merkez Bankası ve Dolar İddiası
Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlar ve yapılan gözaltılar sonrasında borsa büyük tepki vermişti. Borsa İstanbul’da endekse bağlı devre kesici uygulandı, dolar, euro ve altın rekor kırdı.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’dan da bomba bir iddia geldi. Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı “Gün sonunda dolar 37’yi geçmeyecek şekilde ne gerekiyorsa yapılacak talimatı Merkez Bankası’na gitmiş” dedi.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 'Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor' açıklaması yaptı.
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Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı...
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in paylaşımı...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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