Ekrem İmamoğlu Operasyonu Sonrası Borsa Depremi: Rasim Ozan Kütahyalı’dan Merkez Bankası ve Dolar İddiası

Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonlar ve yapılan gözaltılar sonrasında borsa büyük tepki vermişti. Borsa İstanbul’da endekse bağlı devre kesici uygulandı, dolar, euro ve altın rekor kırdı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’dan da bomba bir iddia geldi. Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı “Gün sonunda dolar 37’yi geçmeyecek şekilde ne gerekiyorsa yapılacak talimatı Merkez Bankası’na gitmiş” dedi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 'Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor' açıklaması yaptı.