Ekrem İmamoğlu Operasyonu Sonrası Mustafa Balbay'dan Mansur Yavaş İddiası: Sıra Mansur Yavaş'ta Dosyalar Hazır
Ekrem İmamoğlu Operasyonu Sonrası Mustafa Balbay'dan Mansur Yavaş İddiası: Sıra Mansur Yavaş'ta Dosyalar Hazır
Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve eski milletvekili Mustafa Balbay, Habertürk'te katıldığı canlı yayında Mansur Yavaş hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.
Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik yapılan operasyonu değerlendiren Mustafa Balbay, Ekrem İmamoğlu sonrasında Mansur Yavaş'a operasyon yapılacağını iddia ederek 'Şu bilgiyi de vermem gerekiyor. Sıra Mansur Yavaş’ta, Mansur Yavaş için dosyalar hazır. Önce Mansur Yavaş’ın ilçe belediye başkanlarından gidecekler. Sonrasında İmamoğlu devre dışı bırakılınca onunla ilgili de bir çalışma olduğu söyleniyor' dedi.
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İşte Mustafa Balbay'ın HaberTürk'te yaptığı açıklamalar...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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