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CNN İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ: 4 Günlük Gözaltı Süreci Bekleniyor

CNN İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ: 4 Günlük Gözaltı Süreci Bekleniyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.03.2025 - 13:04

Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İsmail Saymaz ve İBB yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından haber kanallarında farklı değerlendirmelerde bulunuldu. CNN İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ İmamoğlu ve beraberindekiler için dört günlük gözaltı süreci beklendiğini öne sürdü.

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CNN Türk'e konuşan Uludağ gözaltılar hakkında konuştu.

CNN Türk'e konuşan Uludağ gözaltılar hakkında konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin dört günlük bir gözaltı sürecine gireceğini iddia etti.

"Süreç nasıl işleyecek?" sorularını böyle yanıtladı.

"Süreç nasıl işleyecek?" sorularını böyle yanıtladı.

'Şimdi ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? 4 günlük bir gözaltı süresi bekleniyor. 106 kişi hakkında gözaltı kararı var, gözaltına alınan şu anda 84 kişi. Ekrem İmamoğlu ve beraberinde gözaltına alınanlar dört gün boyunca emniyetteki nezarette duracaklar.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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