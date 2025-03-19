CNN İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ: 4 Günlük Gözaltı Süreci Bekleniyor
CNN İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ: 4 Günlük Gözaltı Süreci Bekleniyor
Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İsmail Saymaz ve İBB yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından haber kanallarında farklı değerlendirmelerde bulunuldu. CNN İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ İmamoğlu ve beraberindekiler için dört günlük gözaltı süreci beklendiğini öne sürdü.
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CNN Türk'e konuşan Uludağ gözaltılar hakkında konuştu.
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"Süreç nasıl işleyecek?" sorularını böyle yanıtladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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