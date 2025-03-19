Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan Ekrem İmamoğlu Açıklaması!

Kaynak: https://www.odatv.com/siyaset/etimesg...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptalinden saatler sonra gözaltına alınması büyük bir tartışma yarattı. Karara yönelik tepkiler devam ederken ülkenin dört bir yanından protesto görüntüleri de geliyor. konuya dair bir açıklama da Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan geldi.
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İşte o açıklamalar;
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Ekrem İmamoğlu’nun sabahın erken saatlerinde beraberindeki 106 kişiyle birlikte gözaltına alınmasına siyasi isimlerden de tepkiler geliyor.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını değerlendiren Beşikçioğlu şu ifadeleri kullandı:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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