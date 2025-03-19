onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Desteğe Gitti: Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu'nu Ziyaret Etti!

Desteğe Gitti: Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu'nu Ziyaret Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.03.2025 - 16:33

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası yaşanan hareketlilik devam ediyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz saatlerde açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. 

Kaynak: Ekol TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anları buradan izleyebilirsiniz:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diplomasının iptal edilmesinin ardından sabahın çok erken saatlerinde evinden gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diplomasının iptal edilmesinin ardından sabahın çok erken saatlerinde evinden gözaltına alındı.

106 kişiyle birlikte gözaltına alınan İmamoğlu hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Tüm yaşananların ardından ilk açıklamayı yapan Dilek İmamoğlu yaşananlara ilişkin NOW'a açıklamalarda bulundu.

Tüm yaşananların ardından ilk açıklamayı yapan Dilek İmamoğlu yaşananlara ilişkin NOW'a açıklamalarda bulundu.

'Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. 13 yaşında kızım var ve her şeye rağmen okula gideceğim, hayatıma devam edeceğim dedi. Onu okula yolladım. Dün diploma usulsüz şekilde iptal edildi. Bekliyor muyduk, böyle bir süreç? Hala kağıt üstünde de olsa bir hukuk ülkesiyiz. Olmaz bu kadar diyorsunuz, sonra bir bakıyorsunuz yeni bir süreç yaşıyorsunuz. Bu sabah olan da bunlardan bir tanesi. Önce içeri alıyorlar, sonra delil oluşturmaya çalışıyorlar' diyen Dilek İmamoğlu, 'Örgüt iddialarına gülünür sadece. Bir sürü kirli bilgi dolanıyor. Ekrem kendini halkına emanet ediyor ve bu millet bunun hesabını gün gelecek soracak. Çünkü bu kadar adaletsizlik karşısında kimse susamayacak' ifadelerini kullandı.

"Endişeniz olmasın. Müsterih olun” diyen Dilek İmamoğlu, bir diğer açıklamasında da şu ifadeleri kullandı:

"Endişeniz olmasın. Müsterih olun” diyen Dilek İmamoğlu, bir diğer açıklamasında da şu ifadeleri kullandı:

“Millet bu müdahalelerin aslında kendi iradesine yönelik olduğunu çok iyi görüyor. Bu kadar büyük haksızlık, hukuksuzluk karşısında hiç kimse susmaz, susmamalı. Milletin kendi iradesine yönelik bu hamlelere en iyi cevabı vereceğinden hiç şüphem yok. Bu milletin ferasetine güveniyor, adaletin tecelli edeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Ekrem İmamoğlu millete emanettir.”

Yaşananların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den sonra CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Yaşananların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den sonra CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na destek veren Kemal Kılıçdaroğlu, 'Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın