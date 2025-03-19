Desteğe Gitti: Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu'nu Ziyaret Etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası yaşanan hareketlilik devam ediyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz saatlerde açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti.
Kaynak: Ekol TV
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diplomasının iptal edilmesinin ardından sabahın çok erken saatlerinde evinden gözaltına alındı.
Tüm yaşananların ardından ilk açıklamayı yapan Dilek İmamoğlu yaşananlara ilişkin NOW'a açıklamalarda bulundu.
"Endişeniz olmasın. Müsterih olun” diyen Dilek İmamoğlu, bir diğer açıklamasında da şu ifadeleri kullandı:
Yaşananların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den sonra CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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