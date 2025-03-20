Kanserle Olan Savaşını Kaybeden Osman Sınav'ın Tüm Dizileri ve Filmlerini Hatırlıyoruz!

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav'dan acı haber geldi. Son dönede evinde, steril bir odada tedavisi devam eden Sınav ne yazık ki hayatını kaybetti.

Sanat camiasını derinden üzen acı kaybın ardından Osman Sınav'ın imza attığı unutulmaz dizi ve filmleri de bir kez daha hatırlandı.

Hadi gelin Osman Sınav'ın tüm yapımlarına birlikte bakalım...