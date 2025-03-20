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Kanserle Olan Savaşını Kaybeden Osman Sınav'ın Tüm Dizileri ve Filmlerini Hatırlıyoruz!

Kanserle Olan Savaşını Kaybeden Osman Sınav'ın Tüm Dizileri ve Filmlerini Hatırlıyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.03.2025 - 17:15

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav'dan acı haber geldi. Son dönede evinde, steril bir odada tedavisi devam eden Sınav ne yazık ki hayatını kaybetti. 

Sanat camiasını derinden üzen acı kaybın ardından Osman Sınav'ın imza attığı unutulmaz dizi ve filmleri de bir kez daha hatırlandı. 

Hadi gelin Osman Sınav'ın tüm yapımlarına birlikte bakalım...

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Osman Sınav, ülkemizin en başarılı yönetmen, senarist ve yapımcılarından bir tanesiydi.

Osman Sınav, ülkemizin en başarılı yönetmen, senarist ve yapımcılarından bir tanesiydi.

Geçtiğimiz saatlerde Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberiyle, uzun zamandır kanserle mücadele eden Osman Sınav'ın bu savaşı kaybettiğini öğrendik. Pek çok yapımla hafızalarımıza kazınan Sınav'ın önce yönetmenliğini üstlendiği yapımları görelim...

Osman Sınav'ın Yönetmen Olduğu Yapımlar:

Osman Sınav'ın Yönetmen Olduğu Yapımlar:

  • 1987 - Bir Muharririn Ölümü - Dizi 

  • 1990 - Küçük Dünya - Dizi

  • 1991 - Aşka Kimse Yok - Film

  • 1992 - Kapıları Açmak - Dizi 

  • 1993 - Yalancı - Film

  • 1995 - Gerilla - Film

  • 1994 - Süper Baba - Dizi

  • 1998-2002 - Deli Yürek - Dizi 

  • 2000-2003 - Hayat Bağları - Dizi

  • 2014 - Kızıl Elma - Dizi 

  • 2013 - Aşk Kırmızı - Film

  • 2012 - Uzun Hikâye - Film

  • 2001 - Deli Yürek: Bumerang Cehennemi - Film

  • 2002-2004 - Ekmek Teknesi  - Dizi 

  • 2003-2004 - Kurtlar Vadisi  - Dizi 

  • 2007 - Pars: Kiraz Operasyonu - Film

  • 2009 - Alayına İsyan - Dizi 

  • 2008-2010 - Doludizgin Yıllar - Dizi 

  • 2010 - Kılıç Günü - Dizi 

  • 2009-2013 - Sakarya Fırat - Dizi

  • 2012 - Uzun Hikaye - Film 

  • 2013 - Aşk Kırmızı - Film 

  • 2014 - Kızıl Elma - Dizi 

  • 2015-2016 - İnadına Aşk - Dizi

  • 2018-2019 - Sen Anlat Karadeniz - Dizi

Osman Sınav'ın Yapımcı Olduğu Yapımlar:

Osman Sınav'ın Yapımcı Olduğu Yapımlar:

1997 - Sıcak Saatler - Dizi 

2000-2003 - Hayat Bağları - Dizi

2002-2004 - Ekmek Teknesi - Dizi 

2003-2004 - Kurtlar Vadisi - Dizi 

2005 - Kapıları Açmak - Dizi 

2005-2007 - Acı Hayat - Dizi 

2007 - Pusat - Dizi

2008 - Pars: Narkoterör - Dizi

2009 - Alayına İsyan - Dizi 

2009 - Masumlar - Dizi 

2008-2010 - Doludizgin Yıllar - Dizi 

2010 - Kılıç Günü - Dizi 

2011 - Aramızdaki Duvar - Dizi 

2009-2013 - Sakarya Fırat - Dizi

2014 - Kızıl Elma - Dizi 

2014 - Hatasız Kul Olmaz - Dizi 

2015-2016 - İnadına Aşk - Dizi 

2016 - Şahane Damat - Dizi 

2016 - N'olur Ayrılalım - Dizi 

2018-2019 - Sen Anlat Karadeniz - Dizi 

2020 - Gel Dese Aşk - Dizi 

2022 - Yalnız Kurt - Dizi 

2024 - Kör Nokta

Osman Sınav'ın Senarist Olduğu Yapımlar:

Osman Sınav'ın Senarist Olduğu Yapımlar:

1996 - Erenler Mahallesi

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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