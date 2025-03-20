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Usta Yönetmen Osman Sınav Hayatını Kaybetti!

Usta Yönetmen Osman Sınav Hayatını Kaybetti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.03.2025 - 16:40

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi unutulmaz dizi ve filmlerin usta yönetmeni Osman Sınav hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Sınav'dan acı haberi Birsen Altuntaş paylaştı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
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Türk dizi dünyasının usta ismi hayata veda etti!

Türk dizi dünyasının usta ismi hayata veda etti!

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi efsanevi yapımlara imza atan usta yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve bu süreçte birkaç kez hastalığı yenen Sınav, ne yazık ki bu kez amansız hastalığa yenik düştü.

Türk televizyon tarihine damga vuran projeleriyle hafızalara kazınan Sınav, birçok ünlü ismin kariyerinde önemli bir yere sahipti. Geçtiğimiz aylarda, Kurtlar Vadisi ekibinden Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ, tedavi sürecinde usta yönetmeni ziyaret etmişti.

O buluşmadan geriye bu fotoğraf kaldı.

O buluşmadan geriye bu fotoğraf kaldı.

Osman Sınav’ın vefatı, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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