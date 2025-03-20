Usta Yönetmen Osman Sınav Hayatını Kaybetti!
Usta Yönetmen Osman Sınav Hayatını Kaybetti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi unutulmaz dizi ve filmlerin usta yönetmeni Osman Sınav hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Sınav'dan acı haberi Birsen Altuntaş paylaştı.
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Türk dizi dünyasının usta ismi hayata veda etti!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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