Usta Yönetmen Osman Sınav Hayatını Kaybetti!

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi efsanevi yapımlara imza atan usta yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve bu süreçte birkaç kez hastalığı yenen Sınav, ne yazık ki bu kez amansız hastalığa yenik düştü.

Türk televizyon tarihine damga vuran projeleriyle hafızalara kazınan Sınav, birçok ünlü ismin kariyerinde önemli bir yere sahipti. Geçtiğimiz aylarda, Kurtlar Vadisi ekibinden Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ, tedavi sürecinde usta yönetmeni ziyaret etmişti.