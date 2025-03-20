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Osman Sınav Kimdir, Hastalığı Neydi? Osman Sınav Filmleri ve Dizileri

Osman Sınav Kimdir, Hastalığı Neydi? Osman Sınav Filmleri ve Dizileri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 16:53

Osman Sınav, Türkiye'de herkesin tanıdığı yönetmen, senarist ve reklamcıydı. Ünlü isim, yaptığı ve yönettiği filmler ile Türk dizi ve sinema tarihinde önemli bir yere sahipti. Osman Sınav'ın Sen Anlat Karadeniz, Ekmek Teknesi, Sakarya Fırat ve Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda imzası vardı. Osman Sınav'dan acı haber geldi ve ünlü yönetmenin vefatını Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Peki, Osman Sınav kimdir, nereli? Osman Sınav'ın hastalığı neydi?

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Osman Sınav Kimdir?

Osman Sınav Kimdir?

Osman Sınav, ünlü Türk yönetmen ve yapımcıdır. Osman Sınav, 1956 yılında Burdur'da doğdu.1975 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nü bitirdi. Tekstil tasarımıyla da ilgilendiği için 1977'de aynı okulun Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Dizaynı bölümüne kaydoldu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü'nde de eğitim gören Sınav, 1979 yılında mezun oldu.

Profesyonel iş hayatına Man Ajans'ta metin yazarı olarak başlayan Sınav, reklamcılık kariyerine daha sonra 1980 ve 1984 yılları arasında Grafika Lintas isimli ajansta devam etti. Metin yazarlığının yanı sıra creative grup başkanlığı görevini de yürüten Sınav, 1984 yılında Sinegraf Film Yapım/Yönetim Ltd. Şti.'ni kurdu.

Osman Sınav'ın Film Kariyeri

Osman Sınav'ın Film Kariyeri

TV dizileri ve uzun metrajlı filmleri başlatan yönetmen, aynı yıl başrollerini Haluk Kurtoğlu ve Alev Sezer'in paylaştıkları Bir Muharririn Ölümü isimli TV filmi için kamera karşısındaydı. Ardından 1989'da senaryosunu İlhami Algör ile birlikte yazdıkları Hünkarın Bir Günü geldi. 

1990'da Yalancı Şafak, Küçük Dünya ve Aşka Kimse Yok filmlerini çeken Sınav, 1993'te Süper Baba isimli TV dizisinin yönetmenliğini yaptı. Osman Sınav'ın hayatı boyunca birçok ünlü yapımda imzası bulundu. Kurtlar Vadisi, Osman Sınav'ın yapımcılığı ile seyirci karşısına çıktı.

Osman Sınav'ın Hastalığı Neydi?

Osman Sınav'ın Hastalığı Neydi?

Ünlü yönetmen Osman Sınav, kansere yakalanmıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav, hayatını kaybetti. Üzücü haberi Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Osman Sınav'ın Dizi ve Filmleri

Osman Sınav'ın Dizi ve Filmleri

Yapımcı olarak

  • Yalnız Kurt 2022

  • Gel Dese Aşk 2020

  • Sen Anlat Karadeniz 2018-2019

  • N'olur Ayrılalım 2016

  • Şahane Damat 2016

  • İnadına Aşk 2015-2016

  • Hatasız Kul Olmaz 2014

  • Kızılelma 2014

  • Sakarya Fırat 2009-2013

  • Aramızdakı Duvar 2011

  • Kılıç Günü 2010

  • Doludizgin Yıllar 2008-2010

  • Masumlar 2009

  • Alayına İsyan 2009

  • Pars: Narkoterör 2008

  • Pusat 2007

  • Acı Hayat 2005-2007

  • Kapıları Açmak 2005

  • Kurtlar Vadisi 2003-2004

  • Ekmek Teknesi 2002-2004

  • Hayat Bağları 1999

  • Erenler Mahallesi 1996

  • Yönetmen olarak (dizi)

  • Sen Anlat Karadeniz 2018-2019

  • İnadına Aşk 2015-2016

  • Kızılelma 2014

  • Kılıç Günü 2010

  • Sakarya Fırat 2009-2010

  • Alayına İsyan 2009

  • Doludizgin Yıllar 2008

  • Pars: Narkoterör 2008

  • Kurtlar Vadisi 2003

  • Ekmek Teknesi 2002

  • Hayat Bağları 1999

  • Deli Yürek 1998

  • Süper Baba 1994

  • Bir Muharririn Ölümü 1987

Yönetmen olarak (film)

  • Aşk Kırmızı 2013

  • Uzun Hikâye 2012

  • Pars: Kiraz Operasyonu 2007

  • Deli Yürek: Bumerang Cehennemi 2001

  • Gerilla 1995

  • Yalancı 1993

  • Kapıları Açmak 1992

  • Aşka Kimse Yok 1991

  • Küçük Dünya 1990

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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