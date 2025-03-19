Oryantal Şov Yapmıştı: Hayatını Kaybeden Tanyeli'nin Avrupa Yakası'ndaki Sahnesi Yeniden Hatırlandı!
Oryantal Şov Yapmıştı: Hayatını Kaybeden Tanyeli'nin Avrupa Yakası'ndaki Sahnesi Yeniden Hatırlandı!
Yaklaşık 2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli'den ne yazık ki acı haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oryantal geçtiğimiz gün toprağa verildi. Gülüşleri ve hafızalara kazınan danslarıyla gönülleri fetheden Tanyeli'nin Avrupa Yakası'ndaki sahnesi bir kez daha gündem oldu.
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Yaklaşık 2.5 senedir pankreas kanseriyle savaşan eden ünlü oryantal Tanyeli, 4 aydan beri hastanede tedavi görüyordu.
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Durumunun iyiye gittiği ve yakında taburcu olacağını söyleyen Tanyeli'nin durumu aniden ağırlaştı.
Tanyeli'nin vefat etmesinden sonra hafızalarımıza kazınan içten gülüşleri ve adeta bir sanat haline getirdiği eşsiz oryantal şovları yeniden hatırlandı.
Tanyeli'nin Avrupa Yakası'ndaki sahnesini buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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