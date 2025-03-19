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Oryantal Şov Yapmıştı: Hayatını Kaybeden Tanyeli'nin Avrupa Yakası'ndaki Sahnesi Yeniden Hatırlandı!

Oryantal Şov Yapmıştı: Hayatını Kaybeden Tanyeli'nin Avrupa Yakası'ndaki Sahnesi Yeniden Hatırlandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.03.2025 - 14:26

Yaklaşık 2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli'den ne yazık ki acı haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oryantal geçtiğimiz gün toprağa verildi. Gülüşleri ve hafızalara kazınan danslarıyla gönülleri fetheden Tanyeli'nin Avrupa Yakası'ndaki sahnesi bir kez daha gündem oldu.

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Yaklaşık 2.5 senedir pankreas kanseriyle savaşan eden ünlü oryantal Tanyeli, 4 aydan beri hastanede tedavi görüyordu.

Yaklaşık 2.5 senedir pankreas kanseriyle savaşan eden ünlü oryantal Tanyeli, 4 aydan beri hastanede tedavi görüyordu.

Sosyal medya hesabından sık sık durumunu paylaşan Tanyeli, ünlü arkadaşlarıyla olan karelerini de takipçilerine sunuyordu. Neşesi ve enerjisiyle her daim yüzleri güldüren ünlü oryantal maalesef bu sefer güldürmedi.

Durumunun iyiye gittiği ve yakında taburcu olacağını söyleyen Tanyeli'nin durumu aniden ağırlaştı.

Durumunun iyiye gittiği ve yakında taburcu olacağını söyleyen Tanyeli'nin durumu aniden ağırlaştı.

12 Mart’ta entübe edilerek yoğun bakıma kaldırılan Tanyeli, 17 Mart gecesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çoklu organ yetmezliğinden yüzünden 54 yaşında aramızdan ayrılan ünlü oryantal geçtiğimiz gün, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından Bodrum Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Tanyeli'nin vefat etmesinden sonra hafızalarımıza kazınan içten gülüşleri ve adeta bir sanat haline getirdiği eşsiz oryantal şovları yeniden hatırlandı.

Tanyeli'nin vefat etmesinden sonra hafızalarımıza kazınan içten gülüşleri ve adeta bir sanat haline getirdiği eşsiz oryantal şovları yeniden hatırlandı.

Bunlardan bir tanesi de Tanyeli'nin unutulmaz dizi Avrupa Yakası'nda rol aldığı sahne oldu. Oryantal gösterisiyle izleyicileri bir kez daha hayran bırakan Tanyeli'nin ikonik hareketleri elbette gözlerden kaçmadı.

Tanyeli'nin Avrupa Yakası'ndaki sahnesini buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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