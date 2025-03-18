Anka Kolye Yerine: Uzak Şehir'de Alya'nın Sürekli Taktığı Harf Kolyesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Anka Kolye Yerine: Uzak Şehir'de Alya'nın Sürekli Taktığı Harf Kolyesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://bendisdesign.com/collections/...
Uzak Şehir, Kanal D ekranlarının soluksuz izlenen yapımlarından biri oldu. Her hafta yeni izleyici kazanan dizi yeni bölümleriyle de sürekli sosyal medyanın gündemine oturdu. Dün akşam yayınlanan son bölüm yine nefes keserken, Alya ve Cihan arasında artan gerilim de gözden kaçmadı. Öte yandan Alya, Cihan'ın aldığı kolyeyi dün boynundan çıkardı.
Dizi için tasarlanan anka kolye yerine yeniden harfli kolye takmaya başlayan Alya'nın 'D' kolyesi izleyicinin ilgisini çekti. Gelin, Sinem Ünsal'ın canlanladırdığı Alya karakterinin harfli kolyesinin markası ve fiyatına bakalım...
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Aşiret dizisi özleyenlerin imdadına yetişen Uzak Şehir son dönemlerin en dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi.
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Pazartesi günleri izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.
Yeni bölüme Cihan ve Alya arasındaki tırmanan gerginlik damga vurdu.
Oğlu Cihan Deniz'in fotoğrafının olduğu anka şekilli kolyeyi komidinin üzerine bırakan Alya, yeniden çocuğunun adının baş harfini taşıyan kolyeyi taktı.
Altın sarısı 'Deniz Kolye'nin Bendis Design Jewelry markasına ait olduğu ortaya çıktı.
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Cihan'ın Alya'ya aldığı özel kolye de aynı markaya aitti. Hatta üzerinde anka kuşu olan kolyenin diziye özel tasarlandığını da öğrenmiştik.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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