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Anka Kolye Yerine: Uzak Şehir'de Alya'nın Sürekli Taktığı Harf Kolyesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Anka Kolye Yerine: Uzak Şehir'de Alya'nın Sürekli Taktığı Harf Kolyesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.03.2025 - 14:34

Uzak Şehir, Kanal D ekranlarının soluksuz izlenen yapımlarından biri oldu. Her hafta yeni izleyici kazanan dizi yeni bölümleriyle de sürekli sosyal medyanın gündemine oturdu. Dün akşam yayınlanan son bölüm yine nefes keserken, Alya ve Cihan arasında artan gerilim de gözden kaçmadı. Öte yandan Alya, Cihan'ın aldığı kolyeyi dün boynundan çıkardı. 

Dizi için tasarlanan anka kolye yerine yeniden harfli kolye takmaya başlayan Alya'nın 'D' kolyesi izleyicinin ilgisini çekti. Gelin, Sinem Ünsal'ın canlanladırdığı Alya karakterinin harfli kolyesinin markası ve fiyatına bakalım...

Kaynak: https://bendisdesign.com/collections/...
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Aşiret dizisi özleyenlerin imdadına yetişen Uzak Şehir son dönemlerin en dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi.

Aşiret dizisi özleyenlerin imdadına yetişen Uzak Şehir son dönemlerin en dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Nazmi Kırık ve İlkay Kayku gibi isimler de oyuncu kadrosunda çok başarılı işler ortaya koyuyor.

Ekranların en popüler dizileri arasında sayılan Uzak Şehir'i diziyi bilmeyenler için konusunu da şöyle özetleyelim; Alya Albora, eşinin ardından bıraktığı vasiyeti yerine getirmek adına minik oğlu Deniz ile birlikte Kanada'dan Mardin'e, Albora ailesinin köklerine geri döner. Bu yolculuk, Alya için dönülmez bir süreç başlatır. Mardin'de, Albora ailesinin gölgeli geçmişi ve derin yaralarıyla karşı karşıya kalan Alya, ailesinin geleneklerine ve bölgenin sert gerçeklerine karşı durarak, kendini keşfetme yolunda ilerler. Alya'nın bu süreçte, aile sırları ve geçmiş çatışmalarıyla yüzleşmesi gerekmektedir. Kendi kimliğini bulma mücadelesi, ailesinin gelenekleri ve bölgenin gerçekleriyle çatışan bir duruma dönüşür.

Pazartesi günleri izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Pazartesi günleri izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.

18. bölümüyle yine büyük ses getiren iddialı dizi bu sefer bir ilke imza attı. Uzak Şehir, reytinglerde yine bir rekora imza atarak tüm kategorilerde birinci olurken aynı zamanda Kanal D’nin de son 15 yılın en iyi reytingini alarak adını tarihe geçirmeyi başardı.

Yeni bölüme Cihan ve Alya arasındaki tırmanan gerginlik damga vurdu.

Oğlu Cihan Deniz'in fotoğrafının olduğu anka şekilli kolyeyi komidinin üzerine bırakan Alya, yeniden çocuğunun adının baş harfini taşıyan kolyeyi taktı.

Oğlu Cihan Deniz'in fotoğrafının olduğu anka şekilli kolyeyi komidinin üzerine bırakan Alya, yeniden çocuğunun adının baş harfini taşıyan kolyeyi taktı.

Dizinin başından beri Alya'nın sık sık boynundan gördüğümüz Deniz'i 'D'si şeklindeki harf kolye izleyicilerin de büyük ilgisini çekmeyi başardı. Dün yayınlanan bölümün ardından Alya'nın kolyesinin fiyatı merak konusu oldu.

Altın sarısı 'Deniz Kolye'nin Bendis Design Jewelry markasına ait olduğu ortaya çıktı.

Altın sarısı 'Deniz Kolye'nin Bendis Design Jewelry markasına ait olduğu ortaya çıktı.

Kişiye özel tasarlanabilen harf kolyenin fiyatı da 3.230 TL. Şu anda indirimde olan kolyenin normal satış fiyatı ise 3.800 TL.

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Cihan'ın Alya'ya aldığı özel kolye de aynı markaya aitti. Hatta üzerinde anka kuşu olan kolyenin diziye özel tasarlandığını da öğrenmiştik.

Cihan'ın Alya'ya aldığı özel kolye de aynı markaya aitti. Hatta üzerinde anka kuşu olan kolyenin diziye özel tasarlandığını da öğrenmiştik.

Özel tasarım kolyenin fiyatı da indirimli haliyle 32.076 TL olarak karşımıza çıkmıştı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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