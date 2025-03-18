Anka Kolye Yerine: Uzak Şehir'de Alya'nın Sürekli Taktığı Harf Kolyesinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Uzak Şehir, Kanal D ekranlarının soluksuz izlenen yapımlarından biri oldu. Her hafta yeni izleyici kazanan dizi yeni bölümleriyle de sürekli sosyal medyanın gündemine oturdu. Dün akşam yayınlanan son bölüm yine nefes keserken, Alya ve Cihan arasında artan gerilim de gözden kaçmadı. Öte yandan Alya, Cihan'ın aldığı kolyeyi dün boynundan çıkardı.

Dizi için tasarlanan anka kolye yerine yeniden harfli kolye takmaya başlayan Alya'nın 'D' kolyesi izleyicinin ilgisini çekti. Gelin, Sinem Ünsal'ın canlanladırdığı Alya karakterinin harfli kolyesinin markası ve fiyatına bakalım...