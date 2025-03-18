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Küçük Ağa Dizisinin 10 Yıl Önceki Finali Hatırlanınca X Kullanıcıları En Trajedik Dizi Finalleri Sıraladı!

Küçük Ağa Dizisinin 10 Yıl Önceki Finali Hatırlanınca X Kullanıcıları En Trajedik Dizi Finalleri Sıraladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.03.2025 - 13:32

Kanal D'de yayınlanan Küçük Ağa dizisi ekranlara geldiği döneme damgasını vuran yapımlardan biri haline gelmişti. Hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çeken yapım 2015 yılında yayın hayatını noktalamıştı. Dün, Küçük Ağa dizisinin final yapmasının üzerinden tam 10 yıl geçmiş oldu. 

İzleyicisini epey afallatan bir sahneyle final yapan Küçük Ağa X'te öne çıktı. Yapılan paylaşımlarla birlikte farklı kullanıcılar, ekranların en kötü final yapan dizilerini tek tek ifşalayıp eteğindeki taşları döktü.

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Bir dönemin en sevilen yapımlarından biri olan Küçük Ağa dizisi 28 Ocak 2014 tarihinde Kanal D'de yayın hayatına başlamıştı.

Bir dönemin en sevilen yapımlarından biri olan Küçük Ağa dizisi 28 Ocak 2014 tarihinde Kanal D'de yayın hayatına başlamıştı.

Başrollerinde Birce Akalay, Sarp Levendoğlu, Zeki Alasya ve Emir Berke Zincidi gibi isimlerin yer aldığı aile ve komedi türündeki dizi, o zamanlar ekranların popüler yapımları arasına girmiş hatta üst sıralarda yer almıştı. 

Aysun Akyüz ve Erol Özlevi'nin yönetmenliğini üstlendiği yapımın kadrosu da Birce Akalay (Sinem), Sarp Levendoğlu (Ali), Zeki Alasya (Mehmet Ağa), Emir Berke Zincidi (Mehmet Can), Ruhsar Öcal (Nur Hanım), Hakan Bilgin (Maho), Banu Zorlu (Yeşim), Nazan Diper (Esma), Şükrü Türen (Adnan), Kayhan Yıldızoğlu (Burhan Dede), Cansın Özyosun (Arzu), Ozan Çobanoğlu (Bülent), Sinem Ergin (Deli Huriye), Halil Doğan (Amir Nusret) ve Ada Elbir (Ece Bebek) şeklindeydi.

O zamanlara yetişememiş olanlar ve diziyi izlemeyenler için, Küçük Ağa'nın konusunu da anlatalım sizlere...

O zamanlara yetişememiş olanlar ve diziyi izlemeyenler için, Küçük Ağa'nın konusunu da anlatalım sizlere...

İstanbul'un elit tabakasından Sinem ile Urfa'nın varlıklı bir ailesinin çocuğu Ali, on yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alırlar. Nöroloji uzmanı olan Sinem, güzelliği ve zekasıyla çevresindeki ilgiyi dahi fark etmeyen bir kadındır. Ali ise, yakışıklı, zeki ve bir reklam ajansının vazgeçilmez elemanıdır, birçok önemli projeye imzasını atmıştır.

Boşanma kararı, anne ve babasının ayrılmasını istemeyen ve birçok yaramazlık yapma potansiyeli olan 6 yaşındaki Mehmet Can'ı derinden etkiler. Evde, okulda ve mahallede yaptığı tüm yaramazlıklar, anne ve babasını bir araya getirememiştir. Mehmet Can, bu evliliği pek de onaylamayan ve farklı kültürlere mensup olan büyüklerini de bu duruma dahil eder.

Küçük Mehmet Can, çevresindeki olumsuzlukları çocukça bir mantıkla çözmeye çalışırken, aynı zamanda aile ve çevre yaşantımızdaki değerlerin önemini vurgulayan bir hikayenin başkahramanıdır. Bu hikaye, izleyicilere hayatın önemli derslerini aktarmayı hedefler.

Her bölümüyle izleyenlerin beğenisini toplayan 2 sezonluk Küçük Ağa dizisi 17 Mart 2015 tarihinde de ekranlara veda etmişti.

Her bölümüyle izleyenlerin beğenisini toplayan 2 sezonluk Küçük Ağa dizisi 17 Mart 2015 tarihinde de ekranlara veda etmişti.

Dün, 50. bölümüyle final yapan Küçük Ağa'nın yayın hayatının bitmesi üzerinden tam 10 yıl geçmiş oldu. Bu detay bazı sayfaların paylaşım yapmasıyla öne çıktı.

X'te yapılan paylaşımların ardından, dizinin final sahnesi bir kez daha gündem yarattı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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