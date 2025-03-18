Küçük Ağa Dizisinin 10 Yıl Önceki Finali Hatırlanınca X Kullanıcıları En Trajedik Dizi Finalleri Sıraladı!

İstanbul'un elit tabakasından Sinem ile Urfa'nın varlıklı bir ailesinin çocuğu Ali, on yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alırlar. Nöroloji uzmanı olan Sinem, güzelliği ve zekasıyla çevresindeki ilgiyi dahi fark etmeyen bir kadındır. Ali ise, yakışıklı, zeki ve bir reklam ajansının vazgeçilmez elemanıdır, birçok önemli projeye imzasını atmıştır.

Boşanma kararı, anne ve babasının ayrılmasını istemeyen ve birçok yaramazlık yapma potansiyeli olan 6 yaşındaki Mehmet Can'ı derinden etkiler. Evde, okulda ve mahallede yaptığı tüm yaramazlıklar, anne ve babasını bir araya getirememiştir. Mehmet Can, bu evliliği pek de onaylamayan ve farklı kültürlere mensup olan büyüklerini de bu duruma dahil eder.

Küçük Mehmet Can, çevresindeki olumsuzlukları çocukça bir mantıkla çözmeye çalışırken, aynı zamanda aile ve çevre yaşantımızdaki değerlerin önemini vurgulayan bir hikayenin başkahramanıdır. Bu hikaye, izleyicilere hayatın önemli derslerini aktarmayı hedefler.