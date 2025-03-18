Küçük Ağa Dizisinin 10 Yıl Önceki Finali Hatırlanınca X Kullanıcıları En Trajedik Dizi Finalleri Sıraladı!
Küçük Ağa Dizisinin 10 Yıl Önceki Finali Hatırlanınca X Kullanıcıları En Trajedik Dizi Finalleri Sıraladı!
Kanal D'de yayınlanan Küçük Ağa dizisi ekranlara geldiği döneme damgasını vuran yapımlardan biri haline gelmişti. Hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çeken yapım 2015 yılında yayın hayatını noktalamıştı. Dün, Küçük Ağa dizisinin final yapmasının üzerinden tam 10 yıl geçmiş oldu.
İzleyicisini epey afallatan bir sahneyle final yapan Küçük Ağa X'te öne çıktı. Yapılan paylaşımlarla birlikte farklı kullanıcılar, ekranların en kötü final yapan dizilerini tek tek ifşalayıp eteğindeki taşları döktü.
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Bir dönemin en sevilen yapımlarından biri olan Küçük Ağa dizisi 28 Ocak 2014 tarihinde Kanal D'de yayın hayatına başlamıştı.
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O zamanlara yetişememiş olanlar ve diziyi izlemeyenler için, Küçük Ağa'nın konusunu da anlatalım sizlere...
Her bölümüyle izleyenlerin beğenisini toplayan 2 sezonluk Küçük Ağa dizisi 17 Mart 2015 tarihinde de ekranlara veda etmişti.
X'te yapılan paylaşımların ardından, dizinin final sahnesi bir kez daha gündem yarattı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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