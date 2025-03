Fatih Altaylı Rekabet Kurumu Tarafından Başlatılan Operasyona Yönelik Dikkat Çekici İddialarda Bulundu!

'Film, dizi gibi kreatif yapım içeriklerinin yayınlanmasına yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.

Rekabet Kurulu 27.02.2025 tarihli toplantısında, önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla,

Netflix Inc., Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri AŞ, Los Gatos Turkey Medya Eğlence Ltd. Şti. ve Los Gatos Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Şti. teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (NETFLIX), The Walt Disney Company Medya Eğlence ve Ticaret Ltd. Şti. ve Disney XD Televizyon Yayıncılık AŞ teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (DISNEY+), Exxen Dijital Yayıncılık AŞ (EXXEN), BluTV İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri AŞ (BLUTV), Amazon.com Sales, Inc, Amazon.com Services LLC, Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Digital UK Limited, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti ve Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık AŞ teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (AMAZON), Gain Medya AŞ (GAİN) hakkında aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca hakkında soruşturma açılmasına 25-08/185-M sayı ile karar vermiştir.'