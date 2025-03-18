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Fatih Altaylı Rekabet Kurumu Tarafından Başlatılan Operasyona Yönelik Dikkat Çekici İddialarda Bulundu!

Fatih Altaylı Rekabet Kurumu Tarafından Başlatılan Operasyona Yönelik Dikkat Çekici İddialarda Bulundu!

Fatih Altaylı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.03.2025 - 11:40

Rekabet Kurumu tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren bazı yayın platformlarına yönelik soruşturma açıldı. Bu kapsamda 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal etmekle suçlanan platformlara yönelik haberler de dolaşmaya başladı. 

Fatih Altaylı 'Daha Ne Çağrısı?' başlıklı son videosunda Rekabet Kurumu operasyonu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=y7Iud...
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Rekabet Kurumu geçtiğimiz pazar günü yaptığı bir açıklamayla gündeme bir kez daha damgasını vurdu.

Rekabet Kurumu geçtiğimiz pazar günü yaptığı bir açıklamayla gündeme bir kez daha damgasını vurdu.

Açıklamada, Türkiye'de faaliyet gösteren Netflix, Disney+, Amazon Prime, Blutv, Exxen ve Gain adlı dijital yayın platformlarına soruşturma açıldığı ifade edildi.

'Rekabet Kurulu tarafından film, dizi gibi içeriklere yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı.' açıklaması kısa sürede dikkat çekti.

"Abonelik Temelli İsteğe Bağlı Video Hizmeti Sunan Teşebbüslere Yönelik Ön Araştırma Karara Bağlanmıştır." başlıklı açıklama da şu şekilde:

"Abonelik Temelli İsteğe Bağlı Video Hizmeti Sunan Teşebbüslere Yönelik Ön Araştırma Karara Bağlanmıştır." başlıklı açıklama da şu şekilde:

'Film, dizi gibi kreatif yapım içeriklerinin yayınlanmasına yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.

Rekabet Kurulu 27.02.2025 tarihli toplantısında, önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla,

Netflix Inc., Los Gatos Turkey Yayın Hizmetleri AŞ, Los Gatos Turkey Medya Eğlence Ltd. Şti. ve Los Gatos Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Şti. teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (NETFLIX), The Walt Disney Company Medya Eğlence ve Ticaret Ltd. Şti. ve Disney XD Televizyon Yayıncılık AŞ teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (DISNEY+), Exxen Dijital Yayıncılık AŞ (EXXEN), BluTV İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri AŞ (BLUTV), Amazon.com Sales, Inc, Amazon.com Services LLC, Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Digital UK Limited, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti ve Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık AŞ teşebbüslerinden oluşan ekonomik bütünlük (AMAZON), Gain Medya AŞ (GAİN) hakkında aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca hakkında soruşturma açılmasına 25-08/185-M sayı ile karar vermiştir.'

"Bu doğrultuda açılan soruşturma kapsamında temelde;

"Bu doğrultuda açılan soruşturma kapsamında temelde;

NETFLIX’in, i) platformdaki içeriklere yönelik lisans anlaşmaları kapsamında yapımcı/dağıtıcılar/telif hakkı sahiplerine ve ii) oyuncular, yönetmenler, senaristler gibi yetenek kadrosuna dahil kişilere yönelik münhasırlık koşulları ileri sürmek başta olmak üzere, iii) Türkiye’de faaliyet gösteren yapımcılar ve/veya orijinal içeriklerde yer alan oyuncu gibi yetenek kadrosuna dahil kişiler arasında ayrımcılık yapmak, platformda kendi orijinal yapımlarını bağımsız yapımcıların yapımları aleyhine kayırmak gibi davranışlar aracılığıyla hakim durumun kötüye kullanılması kapsamında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediği ve NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, GAİN, AMAZON ve BLUTV’nin yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sağlayıcıları ve/veya oyuncu, yönetmen, senarist gibi yetenek kadrosuyla akdettiği münhasır anlaşmalar ve diğer rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalar yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmedikleri incelenmektir.'

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalından paylaştığı son videosunda da tam olarak bu konuya değindi.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalından paylaştığı son videosunda da tam olarak bu konuya değindi.

Rekabet Kurumu'ndan yayın platformlarına soruşturma konusunda çeşitli iddialarda bulunan Altaylı, TRT Tabii platformunun neden bu operasyona dahil edilmediği hakkında açıklamalarda bulundu. 

'Tabii platformunu TRT kurdu biliyorsun. Biz de buradan hep dedik ki; 'kardeşim kamu yayıncılığı yapıyorsunuz, paranızı bizden alıyorsunuz. Sizin bırak platformu açmayı, normalde reklam almamanız lazım. Rekabete girmemeniz lazım hatta dizi bile yapamanız lazım' diyoruz biz burada. Niye? Çünkü rekabetin içerisinde olmak değil TRT'nin işi. TRT'nin işi kamu yayıncılığı yapmak...' diyen Altaylı, Tabii'nin soruşturmaya dahil edilmemesi hakkında da şunları söyledi: 'Platform kurmak TRT'nin işi mi kardeşim? Paralı üyelikle platform kurmak TRT'nin işi mi? Bunu kurmakla yetinmiyorlar, bir de burada başarısızlar. 'Ya orada kaç para kaybettin? Niye buraya orada diziler yapıyorsun? Bu dizilerin maliyetleri ne? Senin işin bu mu?' diye sormuyor.  İddia o ki; Tabii başarısız oldu zarar etti, bir şeyler kazansın diye Tabii dışındaki tüm kurumlara soruşturma açıldı.'

Fatih Altaylı'nın 'Exxen'e ve Acun'a açılan soruşturmada iktidara yakın bir televizyon kanalının reytingleri çok düştüğü için RTÜK üzerinden soruşturma açtırdığı söyleniyor' sözleri de dikkatten kaçmadı.

Programın tamamını da buradan izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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