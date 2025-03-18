Fatih Altaylı Rekabet Kurumu Tarafından Başlatılan Operasyona Yönelik Dikkat Çekici İddialarda Bulundu!
Fatih Altaylı Rekabet Kurumu Tarafından Başlatılan Operasyona Yönelik Dikkat Çekici İddialarda Bulundu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=y7Iud...
Rekabet Kurumu tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren bazı yayın platformlarına yönelik soruşturma açıldı. Bu kapsamda 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal etmekle suçlanan platformlara yönelik haberler de dolaşmaya başladı.
Fatih Altaylı 'Daha Ne Çağrısı?' başlıklı son videosunda Rekabet Kurumu operasyonu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rekabet Kurumu geçtiğimiz pazar günü yaptığı bir açıklamayla gündeme bir kez daha damgasını vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Abonelik Temelli İsteğe Bağlı Video Hizmeti Sunan Teşebbüslere Yönelik Ön Araştırma Karara Bağlanmıştır." başlıklı açıklama da şu şekilde:
"Bu doğrultuda açılan soruşturma kapsamında temelde;
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalından paylaştığı son videosunda da tam olarak bu konuya değindi.
Programın tamamını da buradan izleyebilirsiniz...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın