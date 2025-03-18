Fatih Altaylı Rekabet Kurumu Tarafından Başlatılan Operasyona Yönelik Dikkat Çekici İddialarda Bulundu!

Rekabet Kurumu'ndan yayın platformlarına soruşturma konusunda çeşitli iddialarda bulunan Altaylı, TRT Tabii platformunun neden bu operasyona dahil edilmediği hakkında açıklamalarda bulundu.

'Tabii platformunu TRT kurdu biliyorsun. Biz de buradan hep dedik ki; 'kardeşim kamu yayıncılığı yapıyorsunuz, paranızı bizden alıyorsunuz. Sizin bırak platformu açmayı, normalde reklam almamanız lazım. Rekabete girmemeniz lazım hatta dizi bile yapamanız lazım' diyoruz biz burada. Niye? Çünkü rekabetin içerisinde olmak değil TRT'nin işi. TRT'nin işi kamu yayıncılığı yapmak...' diyen Altaylı, Tabii'nin soruşturmaya dahil edilmemesi hakkında da şunları söyledi: 'Platform kurmak TRT'nin işi mi kardeşim? Paralı üyelikle platform kurmak TRT'nin işi mi? Bunu kurmakla yetinmiyorlar, bir de burada başarısızlar. 'Ya orada kaç para kaybettin? Niye buraya orada diziler yapıyorsun? Bu dizilerin maliyetleri ne? Senin işin bu mu?' diye sormuyor. İddia o ki; Tabii başarısız oldu zarar etti, bir şeyler kazansın diye Tabii dışındaki tüm kurumlara soruşturma açıldı.'

Fatih Altaylı'nın 'Exxen'e ve Acun'a açılan soruşturmada iktidara yakın bir televizyon kanalının reytingleri çok düştüğü için RTÜK üzerinden soruşturma açtırdığı söyleniyor' sözleri de dikkatten kaçmadı.