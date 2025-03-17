Ünlü Oyuncu 15 Yıl Sonra 'Kızgın Topraklar' ile Ekranlara Dönüyor: Yağmur Yüksel'in Babasına Hayat Verecek!
Ünlü Oyuncu 15 Yıl Sonra 'Kızgın Topraklar' ile Ekranlara Dönüyor: Yağmur Yüksel'in Babasına Hayat Verecek!
Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızını parlatan Yağmur Yüksel yeni dizi Kızgın Topraklar'ın başrolü oldu. Oyuncu kadrosu şekillemeye devam eden dizi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu 15 yıl sonra ekranlara dönerek Kızgın Topraklar'ın kadrosuna dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yağmur Yüksel son dönemlerde en çok dikkat çeken oyunculardan bir tanesi olmayı başardı.
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Yüksel, dizinin final yapmasından bir süre sonra Atv’nin Limon Film imzalı yeni dizisi Kızgın Topraklar ile el sıkıştı.
Oyuncu kadrosu hala şekillenmeye devam eden Kızgın Topraklar dizisinde yeni bir gelişme yaşandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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