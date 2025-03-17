Ünlü Oyuncu 15 Yıl Sonra 'Kızgın Topraklar' ile Ekranlara Dönüyor: Yağmur Yüksel'in Babasına Hayat Verecek!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalçın Dümer 15 yılın ardından setlere dönüş yaptı. Yağmur Yüksel’in canlandırdığı avukat Eylül’ün babası Fuat’a hayat verecek olan Dümer, geçtiğimiz günlerde de “15 yıl sonra çok güzel geliyoruz. Yeni değil, geri geliyoruz. Harika bir cast seçimi, inanılmaz bir yönetmen ve kızımla çok benziyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Yalçın Dümer son olarak 2014 yılında Alev Oteldeki Cinayet, Başkanın Kızı, Kız Evliya gibi yapımlarla ekrana gelmişti.