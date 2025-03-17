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Ünlü Oyuncu 15 Yıl Sonra 'Kızgın Topraklar' ile Ekranlara Dönüyor: Yağmur Yüksel'in Babasına Hayat Verecek!

Ünlü Oyuncu 15 Yıl Sonra 'Kızgın Topraklar' ile Ekranlara Dönüyor: Yağmur Yüksel'in Babasına Hayat Verecek!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.03.2025 - 11:37

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızını parlatan Yağmur Yüksel yeni dizi Kızgın Topraklar'ın başrolü oldu. Oyuncu kadrosu şekillemeye devam eden dizi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu 15 yıl sonra ekranlara dönerek Kızgın Topraklar'ın kadrosuna dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yağmur Yüksel son dönemlerde en çok dikkat çeken oyunculardan bir tanesi olmayı başardı.

Yağmur Yüksel son dönemlerde en çok dikkat çeken oyunculardan bir tanesi olmayı başardı.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri dizisi büyük bir hayran kitlesi elde etmeyi başarmıştı. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın başrolünde yer aldığı dizi 3 sezon boyunca izleyici karşısına çıkmıştı. Sevilen dizi 17 Ocak 2024 tarihinde ekrana gelen 434. bölümüyle ekranlara veda etmişti. 

Kan Çiçekleri'nde 'Dilan' karakterine hayat veren genç oyuncu hem yetenekleriyle hem de güzelliğiyle ön plana çıktı.

Yüksel, dizinin final yapmasından bir süre sonra Atv’nin Limon Film imzalı yeni dizisi Kızgın Topraklar ile el sıkıştı.

Yüksel, dizinin final yapmasından bir süre sonra Atv’nin Limon Film imzalı yeni dizisi Kızgın Topraklar ile el sıkıştı.

Çekimleri Kapadokya’da gerçekleştiren ve yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizinin çekimleri tam gaz devam ediyor. ‘Şehre İki Yabancı Gelir’ sloganı ile çekilen Kızgın Topraklar'ın 11 Nisan Cuma akşamı Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkması bekleniyor. 

Yağmur Yüksel ve Taha Baran Özbek ikilisinin başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Yaprak Medine, Batuhan Sezer ve usta oyuncular Ahmet Varlı, Nizam Namidar, Berrin Arısoy, Atilla Olgaç gibi isimler de yer alıyor.

Oyuncu kadrosu hala şekillenmeye devam eden Kızgın Topraklar dizisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Oyuncu kadrosu hala şekillenmeye devam eden Kızgın Topraklar dizisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalçın Dümer 15 yılın ardından setlere dönüş yaptı. Yağmur Yüksel’in canlandırdığı avukat Eylül’ün babası Fuat’a hayat verecek olan Dümer, geçtiğimiz günlerde de “15 yıl sonra çok güzel geliyoruz. Yeni değil, geri geliyoruz. Harika bir cast seçimi, inanılmaz bir yönetmen ve kızımla çok benziyoruz” açıklamasında bulunmuştu. 

Yalçın Dümer son olarak 2014 yılında Alev Oteldeki Cinayet, Başkanın Kızı, Kız Evliya gibi yapımlarla ekrana gelmişti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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