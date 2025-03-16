Yusuf Güney'in Tadı Fena Kaçacak: Nihat Hatipoğlu 'Astral Seyahatin Dinde Yeri Var mı?' Sorusunu Cevapladı!
Yusuf Güney'in Tadı Fena Kaçacak: Nihat Hatipoğlu 'Astral Seyahatin Dinde Yeri Var mı?' Sorusunu Cevapladı!
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur programlarına başlayan Nihat Hatipoğlu her bölümde kendisine sorulan sorulara yanıt veriyor. Ünlü ilahiyatçıya son sahur programında 'Astral seyahatin dinde yeri var mı?' diye bir soru soruldu. Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in açıklamalarıyla sıkça gündem olan astral seyahat konusuna değinen Hatipoğlu çok net açıklamalarda bulundu.
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Nihat Hatipoğlu Ramazan ayında 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' ve 'Nihat Hatipoğlu ile Sahur' programlarıyla ekranlara konuk oluyor.
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Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında bir genç "Astral seyahatin dinde yeri var mı?" diye bir soru sordu.
O anların tamamını da buradan izleyebilirsiniz:
Nihat Hatipoğlu'na sorulan astral seyahat sorusu da direkt olarak akıllara Yusuf Güney'i getirdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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