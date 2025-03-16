Yusuf Güney'in Tadı Fena Kaçacak: Nihat Hatipoğlu 'Astral Seyahatin Dinde Yeri Var mı?' Sorusunu Cevapladı!

'Astral seyahatlere çıkıyorum, dünya dışı varlıklarla konuşuyorum' gibi çeşitli açıklamalarla bir süredir gündemi meşgul eden ünlü şarkıcı, 'Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım' gibi ifadeler kullanmıştı.

Hatta kendisi geçtiğimiz aylarda 2025 kehanetlerini açıklamış ve '2030’a doğru kıyamet geliyor' demişti.