onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yusuf Güney'in Tadı Fena Kaçacak: Nihat Hatipoğlu 'Astral Seyahatin Dinde Yeri Var mı?' Sorusunu Cevapladı!

Yusuf Güney'in Tadı Fena Kaçacak: Nihat Hatipoğlu 'Astral Seyahatin Dinde Yeri Var mı?' Sorusunu Cevapladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.03.2025 - 15:25

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur programlarına başlayan Nihat Hatipoğlu her bölümde kendisine sorulan sorulara yanıt veriyor. Ünlü ilahiyatçıya son sahur programında 'Astral seyahatin dinde yeri var mı?' diye bir soru soruldu. Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in açıklamalarıyla sıkça gündem olan astral seyahat konusuna değinen Hatipoğlu çok net açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nihat Hatipoğlu Ramazan ayında 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' ve 'Nihat Hatipoğlu ile Sahur' programlarıyla ekranlara konuk oluyor.

Nihat Hatipoğlu Ramazan ayında 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' ve 'Nihat Hatipoğlu ile Sahur' programlarıyla ekranlara konuk oluyor.

Atv ekranlarında yayınlanan programlar sıkça manşetlerde yer alıyor. Bunun nedenlerinden biri de şüphesiz ki ünlü ilahiyatçıya gelen sorular oluyor. Kendisini izleyenlerden zaman zaman şoke edici türden sorular alan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuya dair en net şekilde cevap vermeye çalışıyor.

Hatipoğlu'na gelen son sorulardan bir tanesini de içeriğimizden görebilirsiniz:

Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında bir genç "Astral seyahatin dinde yeri var mı?" diye bir soru sordu.

Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında bir genç "Astral seyahatin dinde yeri var mı?" diye bir soru sordu.

Hatipoğlu ise bu soruya 'Astral seyahatin dinde yeri yok. Bu tür şeyleri denemek de doğru değil. Özellikle bazı insanlar yani tefekkür dinde normaldir. Kainatın varlığını, astronomi, tıbbı, kimyayı merak edip incelemek normaldir ama astral seyahatte ruhu en etkili hale getirip bedenden sıyrılmak gibi ifade edilen, değişik yerlerde bir seyahate çıkmak gibi ifade edilen bu seyahatin dinde hiçbir yeri yok. Psikolojik olarak da birçok savrulmayı beraberinde getirecek bir denemedir. O denemeye girmemenizi tavsiye ediyorum' diyerek net bir cevap verdi.

O anların tamamını da buradan izleyebilirsiniz:

Nihat Hatipoğlu'na sorulan astral seyahat sorusu da direkt olarak akıllara Yusuf Güney'i getirdi.

Nihat Hatipoğlu'na sorulan astral seyahat sorusu da direkt olarak akıllara Yusuf Güney'i getirdi.

'Astral seyahatlere çıkıyorum, dünya dışı varlıklarla konuşuyorum' gibi çeşitli açıklamalarla bir süredir gündemi meşgul eden ünlü şarkıcı, 'Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım' gibi ifadeler kullanmıştı. 

Hatta kendisi geçtiğimiz aylarda 2025 kehanetlerini açıklamış ve '2030’a doğru kıyamet geliyor' demişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın