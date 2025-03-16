Oğuzhan Uğur MAM Özel'de Grand Kartal Otel Yangını Konusunun İşleneceğini Duyurdu: Tarihi Belli Oldu!

Siyasi isimleri terleten soruların sorulduğu program, daha sonra 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir eden Kahramanmaraş Depremi'ne özel bir bölümle karşımıza çıkmıştı.

Oğuzhan Uğur depremzedelerin sesini duyurmak için hazırladığı programın tanıtımından önce 'Kahroluyorum... Deprem Özel'in tanıtımını bitirmeye çalışıyorum... Kahroluyorum... 7 senedir program yapıyorum, bir kere bile videolarımızı paylaşın ya da izleyin demedim. Yayında dedim bıraktım ortaya... Fakat bunu paylaşmak zorundasınız. Kalbiniz dayanmayacak... İzlemek zorundasınız. Aklınız almayacak, dinlemek zorundasınız. Onlara sizin adınıza bir söz verdim, beni yalnız bırakamazsınız. Tanıtım iki üç saate yayında...' ifadelerini kullanmıştı.