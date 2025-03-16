Oğuzhan Uğur MAM Özel'de Grand Kartal Otel Yangını Konusunun İşleneceğini Duyurdu: Tarihi Belli Oldu!
Oğuzhan Uğur MAM Özel'de Grand Kartal Otel Yangını Konusunun İşleneceğini Duyurdu: Tarihi Belli Oldu!
Oğuzhan Uğur’un sunuculuğunu üstlendiği Mevzular Açık Mikrofon programında ülke gündeminde yer alan çok önemli konular işleniyor. 6 Şubat depremi sonrası hazırlanan bölümde büyük ses getiren Uğur, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Mevzular Açık Mikrofon Özel bölümünde bu kez Bolu Kartalkaya'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını konusu işlenecek. Oğuzhan Uğur, içimizi yakan konuyla ilgili bölümün ne zaman yayınlanacağını da duyurdu.
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Seçim dönemi Mevzular Açık Mikrofon programıyla siyasi isimleri ağırlayan Oğuzhan Uğur çok başarılı bir işe imza atmıştı.
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Ardından ülkemizin kanayan yaralarından olan kadına şiddet konusunun ele alındığı 6284 Özel bölümü yayınlanmıştı.
Ülke gündemine dair çok önemli konuları programına taşıyıp, sorulması gerekenleri soran Oğuzhan Uğur X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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