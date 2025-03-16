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Oğuzhan Uğur MAM Özel'de Grand Kartal Otel Yangını Konusunun İşleneceğini Duyurdu: Tarihi Belli Oldu!

Oğuzhan Uğur MAM Özel'de Grand Kartal Otel Yangını Konusunun İşleneceğini Duyurdu: Tarihi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.03.2025 - 14:43

Oğuzhan Uğur’un sunuculuğunu üstlendiği Mevzular Açık Mikrofon programında ülke gündeminde yer alan çok önemli konular işleniyor. 6 Şubat depremi sonrası hazırlanan bölümde büyük ses getiren Uğur, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. 

Mevzular Açık Mikrofon Özel bölümünde bu kez Bolu Kartalkaya'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını konusu işlenecek. Oğuzhan Uğur, içimizi yakan konuyla ilgili bölümün ne zaman yayınlanacağını da duyurdu.

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Seçim dönemi Mevzular Açık Mikrofon programıyla siyasi isimleri ağırlayan Oğuzhan Uğur çok başarılı bir işe imza atmıştı.

Seçim dönemi Mevzular Açık Mikrofon programıyla siyasi isimleri ağırlayan Oğuzhan Uğur çok başarılı bir işe imza atmıştı.

Siyasi isimleri terleten soruların sorulduğu program, daha sonra 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir eden Kahramanmaraş Depremi'ne özel bir bölümle karşımıza çıkmıştı. 

Oğuzhan Uğur depremzedelerin sesini duyurmak için hazırladığı programın tanıtımından önce 'Kahroluyorum... Deprem Özel'in tanıtımını bitirmeye çalışıyorum... Kahroluyorum... 7 senedir program yapıyorum, bir kere bile videolarımızı paylaşın ya da izleyin demedim. Yayında dedim bıraktım ortaya... Fakat bunu paylaşmak zorundasınız. Kalbiniz dayanmayacak... İzlemek zorundasınız. Aklınız almayacak, dinlemek zorundasınız. Onlara sizin adınıza bir söz verdim, beni yalnız bırakamazsınız. Tanıtım iki üç saate yayında...' ifadelerini kullanmıştı.

Gözyaşlarının sel olup aktığı bölümün tanıtımı da yüreklerimizi dağlamıştı:

Ardından ülkemizin kanayan yaralarından olan kadına şiddet konusunun ele alındığı 6284 Özel bölümü yayınlanmıştı.

Ardından ülkemizin kanayan yaralarından olan kadına şiddet konusunun ele alındığı 6284 Özel bölümü yayınlanmıştı.

Bölüme damga vuran olaylardan bir tanesi de anne Cemile Yıldız’ın yürekleri kor gibi yakan hikayesi olmuştu. 

'6284’ü de bilmem, İstanbul Sözleşmesi’ni de… Ben sadece anneyim' diyen Cemile'nin '100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından melek oldu. Ben sadece boşanmak istemiştim” sözleri boğazımıza bir yumru gibi oturmuştu adeta.

Detaylar:

Ülke gündemine dair çok önemli konuları programına taşıyıp, sorulması gerekenleri soran Oğuzhan Uğur X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Ülke gündemine dair çok önemli konuları programına taşıyıp, sorulması gerekenleri soran Oğuzhan Uğur X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Mevzular Açık Mikrofon Özel bölümünde bu kez konunun Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel Yangını olacağı açıklandı.

21 Ocak 2025'te çıkan yangında 51 kişi yaralanırken 78 kişi de hayatını kaybetmişti. İhmalsizliklerin arka arkaya sıralandığı yangın yüzünden mağdur olan acılı ailelerin katılacağı program ise 19 Mart Çarşamba akşamı BabalaTV’de yayınlanacak.

Oğuzhan Uğur'un paylaşımını buradan da görebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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