Yılmaz Erdoğan Son Olarak İnci Taneleri'inde Rol Alan Şinasi Yurtsever'in Cenazesinde Konuştu!

Ünlü isimlerin ve sevenlerinin akın ettiği törende gözyaşları sel oldu. Dostlarının, acılı aile üyelerine başsağlığı dilediği törende pek çok ünlü isim mikrofon başına geçerek sonsuzluğa uğurladıkları Yurtsever için konuşmalar yaptı. Kimileri konuşmakta güçlük geçti, kimilerinin de sesi titredi...

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilen Şinasi Yurtsever'i anma törenine katılan isimlerden biri de Yılmaz Erdoğan oldu.

İnci Taneleri setinde bir araya geldiği ünlü oyununun durumunun iyiye gittiğini aktardığını ifade eden Erdoğan, 'Son olarak bizde konuk olarak oynamıştı, o zaman iyi olduğunu durumunun kontrol altında olduğunu söylemişti. Çok genç çok ciddi bir kayıp çünkü... Herkes tarafından çok sevildi Şinasi. Çok erken bir kayıp' açıklamasında bulundu.