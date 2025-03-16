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Yılmaz Erdoğan Son Olarak İnci Taneleri'inde Rol Alan Şinasi Yurtsever'in Cenazesinde Konuştu!

Yılmaz Erdoğan Son Olarak İnci Taneleri'inde Rol Alan Şinasi Yurtsever'in Cenazesinde Konuştu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.03.2025 - 08:53

İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi yapımlarla gönüllere taht kuran Şinasi Yurtsever'in kaybı sanat camiasını derin bir yasa boğdu. Geçtiğimiz gün düzenlenen cenaze töreninde tüm sevenleri ünlü oyuncuya veda etti. 

En son rol aldığı İnci Taneleri dizisindeki rol arkadaşı Yılmaz Erdoğan ise, Yurtsever'in konuk olduğu dönemde durumunun iyi olduğunu söylediğini belirtti.

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Şinasi Yurtsever kadrosunda yer aldığı her yapımda büyük beğeni toplayarak geniş bir hayran kitlesi elde etmişti.

Şinasi Yurtsever kadrosunda yer aldığı her yapımda büyük beğeni toplayarak geniş bir hayran kitlesi elde etmişti.

Yılan Hikayesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam, Aşk ve Ceza gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu asıl Çalgı Çengi, Düğün Dernek Kardeş Payı yapımlarıyla çok sevilmişti. 

Komedi denildiğinde aranan yüzlerden biri haline gelen Yurtsever, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu. 17 gün önce zatürreye yakalanıp hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ne yazık ki yaşam savaşını kaybetti.

51 yaşında hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever'in ekranda rol aldığı son yapım ise İnci Taneleri olmuştu.

51 yaşında hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever'in ekranda rol aldığı son yapım ise İnci Taneleri olmuştu.

Yüzünden eksik olmayan gülücüklerini burada da gösteren Yurtsever, 'Tahsin' adında bir mahkuma hayat vermişti. 

İnci Taneleri ekibi ise acı haberin duyulduğu gün yayınlanan yeni bölümü öncesi Şinasi Yurtsever'i unutmamıştı.

Detayların tamamını da içeriğimizde vermiştik:

Geçtiğimiz gün Atatürk Kültür Merkezi'nde Şinasi Yurtsever için bir veda töreni gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz gün Atatürk Kültür Merkezi'nde Şinasi Yurtsever için bir veda töreni gerçekleştirildi.

Ünlü isimlerin ve sevenlerinin akın ettiği törende gözyaşları sel oldu. Dostlarının, acılı aile üyelerine başsağlığı dilediği törende pek çok ünlü isim mikrofon başına geçerek sonsuzluğa uğurladıkları Yurtsever için konuşmalar yaptı. Kimileri konuşmakta güçlük geçti, kimilerinin de sesi titredi...

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilen Şinasi Yurtsever'i anma törenine katılan isimlerden biri de Yılmaz Erdoğan oldu. 

İnci Taneleri setinde bir araya geldiği ünlü oyununun durumunun iyiye gittiğini aktardığını ifade eden Erdoğan, 'Son olarak bizde konuk olarak oynamıştı, o zaman iyi olduğunu durumunun kontrol altında olduğunu söylemişti. Çok genç çok ciddi bir kayıp çünkü... Herkes tarafından çok sevildi Şinasi. Çok erken bir kayıp' açıklamasında bulundu.

Yılmaz Erdoğan da bu acı kayıpla ilgili konuşurken güçlük geçti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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