Yılmaz Erdoğan Son Olarak İnci Taneleri'inde Rol Alan Şinasi Yurtsever'in Cenazesinde Konuştu!
Yılmaz Erdoğan Son Olarak İnci Taneleri'inde Rol Alan Şinasi Yurtsever'in Cenazesinde Konuştu!
İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi yapımlarla gönüllere taht kuran Şinasi Yurtsever'in kaybı sanat camiasını derin bir yasa boğdu. Geçtiğimiz gün düzenlenen cenaze töreninde tüm sevenleri ünlü oyuncuya veda etti.
En son rol aldığı İnci Taneleri dizisindeki rol arkadaşı Yılmaz Erdoğan ise, Yurtsever'in konuk olduğu dönemde durumunun iyi olduğunu söylediğini belirtti.
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Şinasi Yurtsever kadrosunda yer aldığı her yapımda büyük beğeni toplayarak geniş bir hayran kitlesi elde etmişti.
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51 yaşında hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever'in ekranda rol aldığı son yapım ise İnci Taneleri olmuştu.
Geçtiğimiz gün Atatürk Kültür Merkezi'nde Şinasi Yurtsever için bir veda töreni gerçekleştirildi.
Yılmaz Erdoğan da bu acı kayıpla ilgili konuşurken güçlük geçti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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