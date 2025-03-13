Oyuncu Betül Şahin 'Marziye' Dizisinde Birlikte Rol Aldığı Gülben Ergen Hakkında İlginç Bir İtirafta Bulundu!
Oyuncu Betül Şahin 'Marziye' Dizisinde Birlikte Rol Aldığı Gülben Ergen Hakkında İlginç Bir İtirafta Bulundu!
Yayınlandıkları dönem çok izlenen ancak ilerleyen yıllarda unutulan pek çok diziye rastlıyoruz değil mi? Gülben Ergen'in başrolünde yer aldığı 'Marziye' dizisi de bunlardan biri olmuştu. Dizinin oyuncularından biri olan Betül Şahin, geçtiğimiz günlerde EkoTürk Tv'de yayınlanan 'Fotoğrafın Öyküsü' programına konuk oldu. Şahin, Ergen hakkında ilginç bir açıklamada bulundu.
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Kadir İnanır ve Gülben Ergen'in başrollerinde yer aldığı Marziye dizisi bir dönemin en favori yapımlarındandı.
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Tabii bu kadar bilginin ardından bir de dizinin konusuna gelelim...
Aranızda "Marziye dizisi neden bugün gündem oldu?" diye düşünenler de vardır, hemen söyleyelim!
"Marziye benim uzun soluklu ilk dizim" diyen Şahin'in "Gülben Ergen enteresan bir insan, değişik" sözleri dikkat çekti.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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