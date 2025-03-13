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Oyuncu Betül Şahin 'Marziye' Dizisinde Birlikte Rol Aldığı Gülben Ergen Hakkında İlginç Bir İtirafta Bulundu!

Oyuncu Betül Şahin 'Marziye' Dizisinde Birlikte Rol Aldığı Gülben Ergen Hakkında İlginç Bir İtirafta Bulundu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.03.2025 - 18:15

Yayınlandıkları dönem çok izlenen ancak ilerleyen yıllarda unutulan pek çok diziye rastlıyoruz değil mi? Gülben Ergen'in başrolünde yer aldığı 'Marziye' dizisi de bunlardan biri olmuştu. Dizinin oyuncularından biri olan Betül Şahin, geçtiğimiz günlerde EkoTürk Tv'de yayınlanan 'Fotoğrafın Öyküsü' programına konuk oldu. Şahin, Ergen hakkında ilginç bir açıklamada bulundu.

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Kadir İnanır ve Gülben Ergen'in başrollerinde yer aldığı Marziye dizisi bir dönemin en favori yapımlarındandı.

Kadir İnanır ve Gülben Ergen'in başrollerinde yer aldığı Marziye dizisi bir dönemin en favori yapımlarındandı.

Kadrosunda Ekrem Bora, Sevtap Parman, Didem Taslan, Betül Şahin ve Nilüfer Aydan gibi isimlerin yer aldığı Yağmur Ajans imzası taşıyordu. Hem konusu hem de karakterleriyle dönemin en ilgi çeken yapımlarından bir tanesi olmuştu. 

Dram türündeki dizi 1998-2000 yılları arasında TGRT ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı. O dönemki yapımlara göre nispeten daha kısa sürdüğü düşünülen Marziye dizi 2000 yılında ekranlara gelen 65. bölümü ile final yapmıştı.

Tabii bu kadar bilginin ardından bir de dizinin konusuna gelelim...

Tabii bu kadar bilginin ardından bir de dizinin konusuna gelelim...

Hazar Bey, babası Zor Bey'in gizemli bir operasyonu sonucu hapishaneden ayrılır. Zor Bey, oğlunun güvenliğini sağlamak için onu bir çiftliğe, kahya pozisyonunda yerleştirir. Bu sırada, geçmişte evini ve ailesini terk eden Veli, artık varlıklı bir ağa olmuştur. Vicdanının sesini dinleyerek, kızı Marziye ve annesini yanına alır. Marziye, babasının çiftliğinde Hazar Bey ile tanışır ve bu tanışıklık hızla bir aşka dönüşür. Bu durum, hem Hazar Bey'in hayatında yeni bir dönemi başlatır, hem de Marziye'nin hayatında önemli bir değişikliğe yol açar. Bu hikaye, aşkın ve kaderin karmaşık oyunlarının bir yansımasıdır.

Aranızda "Marziye dizisi neden bugün gündem oldu?" diye düşünenler de vardır, hemen söyleyelim!

Aranızda "Marziye dizisi neden bugün gündem oldu?" diye düşünenler de vardır, hemen söyleyelim!

Bunun nedeni dizinin oyuncuları arasında yer alan Betül Şahin'di. Marziye dizisinde 'Naciye' adında kuma bir karaktere hayat veren Şahin, geçtiğimiz günlerde Öykü Cengiz'in sunduğu EkoTürk Tv'de yayınlanan Fotoğrafın Öyküsü programının son konuğu oldu.

"Marziye benim uzun soluklu ilk dizim" diyen Şahin'in "Gülben Ergen enteresan bir insan, değişik" sözleri dikkat çekti.

"Marziye benim uzun soluklu ilk dizim" diyen Şahin'in "Gülben Ergen enteresan bir insan, değişik" sözleri dikkat çekti.

Sözlerinin devamında 'O da çok şey öğretti sette bana... Kadir İnanır'la birlikte rol alacağımızı duyunca çok heyecanlanmıştım... Saçlarım çok hızlı uzar benim. Kimse inanmaz. Gülben gelip kontrol ederdi 'Kaynak yaptırdı sen kesin' diye. Saçlarımı kurcalardı biraz ama. Gülben'le de çok anımız oldu' dedi. 

Kendisinin evden işe- işten eve giden bir tip olduğunu ve çok fazla bir şey müdahale olmadığını vurgulayan Şahin, Gülben Ergen'in çok daha hırslı ve çalışkan olduğu söyledi. 'Bazı konularda örnek alınabilecek bir zekaya sahip. Bir sahnede yönetmene şaryo kurdurdu. Ama öyle bir sahne yok sadece atışacağız aramızda. 100 metrekarelik bir ev. Sahne başladı, aldı eline doladı saçı. Beni bir uçtan bir ucada kadar sürükledi. 'Kestik' demedi yönetmen. O an kendimi korumaya çalışıyorum. Enteresan şeyler dönüyor o an sette. O zaman tabii çok ağlamıştım ama şimdi çok gülüyorum, çok komikti. Sonra 'kestik' dedi, Gülben'in elinde benim bir tomar saçım. 'Al' dedi avucumu verdi. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum.' diyerek aslında senaryoda olmayan bu enteresan anısını anlatıp herkesi epey şaşırttı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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