Oyuncu Betül Şahin 'Marziye' Dizisinde Birlikte Rol Aldığı Gülben Ergen Hakkında İlginç Bir İtirafta Bulundu!

Sözlerinin devamında 'O da çok şey öğretti sette bana... Kadir İnanır'la birlikte rol alacağımızı duyunca çok heyecanlanmıştım... Saçlarım çok hızlı uzar benim. Kimse inanmaz. Gülben gelip kontrol ederdi 'Kaynak yaptırdı sen kesin' diye. Saçlarımı kurcalardı biraz ama. Gülben'le de çok anımız oldu' dedi.

Kendisinin evden işe- işten eve giden bir tip olduğunu ve çok fazla bir şey müdahale olmadığını vurgulayan Şahin, Gülben Ergen'in çok daha hırslı ve çalışkan olduğu söyledi. 'Bazı konularda örnek alınabilecek bir zekaya sahip. Bir sahnede yönetmene şaryo kurdurdu. Ama öyle bir sahne yok sadece atışacağız aramızda. 100 metrekarelik bir ev. Sahne başladı, aldı eline doladı saçı. Beni bir uçtan bir ucada kadar sürükledi. 'Kestik' demedi yönetmen. O an kendimi korumaya çalışıyorum. Enteresan şeyler dönüyor o an sette. O zaman tabii çok ağlamıştım ama şimdi çok gülüyorum, çok komikti. Sonra 'kestik' dedi, Gülben'in elinde benim bir tomar saçım. 'Al' dedi avucumu verdi. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum.' diyerek aslında senaryoda olmayan bu enteresan anısını anlatıp herkesi epey şaşırttı.