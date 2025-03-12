Ailesi Şoke Oldu: Müge Anlı'da Kayıp Olarak Aranan Kızın "Babam Beni Taciz Etti" İddiası Olay Yarattı!

Özcan'ın annesi Nurcan Hanım ise o anlarda telefonla canlı yayına bağlandı. Oğluyla konuşurken 'Kız arkadaşım gelecek ama geri dönmeyecek artık' dediğini ileten Nurcan Hanım, 'Babası olayları duyunca ortalığı yıktı, halaları çok kızdı' ifadelerini kullandı. Ayşegül'le Trabzon merkezde buluştuklarını anlatan Nurcan Hanım, kayıp kızın kendisine 'Abla ben Özcan'la iki yıldır konuşuyorum' dediğini söyledi.

'Benim oğlum askerliğini yapmamış küçük daha, kız da çok küçük. Kıza 'olayları gerçekten anlat bana' dedim. 'Babam yüzünden evden kaçtım' dedi. Babası bunu taciz ediyormuş. Hatta annesi bu olaylar yüzünden kocasıyla ayrılmış ama kadın sonradan geri dönmüş. Kız yemin ediyor. Teyzesine de yapmış, hep susmuşlar. Ben kime inanayım şimdi?' diyerek telefonu yanındaki Ayşegül'e verdi.