Ailesi Şoke Oldu: Müge Anlı'da Kayıp Olarak Aranan Kızın "Babam Beni Taciz Etti" İddiası Olay Yarattı!
Ailesi Şoke Oldu: Müge Anlı'da Kayıp Olarak Aranan Kızın "Babam Beni Taciz Etti" İddiası Olay Yarattı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının her bölümünde yeni bir olay işleniyor. Dün yayınlanan bölümün sonunda Birol ve Melek Selik çifti yer aldı. Endişeli anne ve baba üniversite sınavına hazırlanan kızları Ayşegül'ün kaybı için Müge Anlı'dan yardım istedi. Yayın ardından polise ifade verdiği ortaya çıkan Ayşegül Selik bugün canlı yayına bağlandı. Babasının tacizi yüzünden evden kaçtığını iddia eden Ayşegül'ün sözleri anne ve babayı yıkarken, ablası ve teyzelerinden yalanlamalar geldi.
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Selik çifti dün, İstanbul Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesi'nden kaybolan kızlarını aramak için stüdyoya geldi.
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Melek ve Birol Selik'in kızları bugünkü yayınla birlikte bulundu. Anlı, "19 yaşında Özcan diye bir erkek arkadaşı varmış. Sizin kızınız da kaçıp Trabzon'a kaçmış" dedi.
Ayşegül Selik telefon ile canlı yayına bağlandıktan sonra kendisine seslenen anne ve babasıyla konuşmak istemedi.
Melek Hanım ise "Biz bir süre ayrıldık ama eşim kötü arkadaşlara takıldı. İçki içiyordu. Ben idrak edemiyorum" diyerek ayrılık konusuna açıklık getirdi.
Olayı buradan da izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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