onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekran
Ailesi Şoke Oldu: Müge Anlı'da Kayıp Olarak Aranan Kızın "Babam Beni Taciz Etti" İddiası Olay Yarattı!

Ailesi Şoke Oldu: Müge Anlı'da Kayıp Olarak Aranan Kızın "Babam Beni Taciz Etti" İddiası Olay Yarattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.03.2025 - 15:44

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının her bölümünde yeni bir olay işleniyor. Dün yayınlanan bölümün sonunda Birol ve Melek Selik çifti yer aldı. Endişeli anne ve baba üniversite sınavına hazırlanan kızları Ayşegül'ün kaybı için Müge Anlı'dan yardım istedi. Yayın ardından polise ifade verdiği ortaya çıkan Ayşegül Selik bugün canlı yayına bağlandı. Babasının tacizi yüzünden evden kaçtığını iddia eden Ayşegül'ün sözleri anne ve babayı yıkarken, ablası ve teyzelerinden yalanlamalar geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Selik çifti dün, İstanbul Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesi'nden kaybolan kızlarını aramak için stüdyoya geldi.

Selik çifti dün, İstanbul Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesi'nden kaybolan kızlarını aramak için stüdyoya geldi.

Dersaneye gitmek için çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen 18 yaşındaki Ayşegül'ün kendilerini iki gün önce engellediği söyleyen aile gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım istemişti. Evden çıkarken bilgisayarını, kimliğini ve birkaç parça kıyafetini alan genç kızın, anne ve babası evde herhangi bir sıkıntı olmadığını söylemişti. Kızlarına seslenirken ağlama krizine giren anne ve baba konuşmakta da epey zorlanmıştı.

Melek ve Birol Selik'in kızları bugünkü yayınla birlikte bulundu. Anlı, "19 yaşında Özcan diye bir erkek arkadaşı varmış. Sizin kızınız da kaçıp Trabzon'a kaçmış" dedi.

Melek ve Birol Selik'in kızları bugünkü yayınla birlikte bulundu. Anlı, "19 yaşında Özcan diye bir erkek arkadaşı varmış. Sizin kızınız da kaçıp Trabzon'a kaçmış" dedi.

Özcan'ın annesi Nurcan Hanım ise o anlarda telefonla canlı yayına bağlandı. Oğluyla konuşurken 'Kız arkadaşım gelecek ama geri dönmeyecek artık' dediğini ileten Nurcan Hanım, 'Babası olayları duyunca ortalığı yıktı, halaları çok kızdı' ifadelerini kullandı. Ayşegül'le Trabzon merkezde buluştuklarını anlatan Nurcan Hanım, kayıp kızın kendisine 'Abla ben Özcan'la iki yıldır konuşuyorum' dediğini söyledi. 

'Benim oğlum askerliğini yapmamış küçük daha, kız da çok küçük. Kıza 'olayları gerçekten anlat bana' dedim. 'Babam yüzünden evden kaçtım' dedi. Babası bunu taciz ediyormuş. Hatta annesi bu olaylar yüzünden kocasıyla ayrılmış ama kadın sonradan geri dönmüş. Kız yemin ediyor. Teyzesine de yapmış, hep susmuşlar. Ben kime inanayım şimdi?' diyerek telefonu yanındaki Ayşegül'e verdi.

Ayşegül Selik telefon ile canlı yayına bağlandıktan sonra kendisine seslenen anne ve babasıyla konuşmak istemedi.

Ayşegül Selik telefon ile canlı yayına bağlandıktan sonra kendisine seslenen anne ve babasıyla konuşmak istemedi.

'Müge Abla ben seninle özel konuşmak istiyorum. Yayında konuşmak istemiyorum. Evet anlattıklarım doğru. Annem de biliyor. Zaten bu yüzden ayrılmışlardı. Ayrıldılar bir dönem. Sonra geri barıştılar' diyen Ayşegül Selik 'Babam ablama da taciz uyguluyordu. Ben gayet ne yaptığımın farkındayım. Cahil cesaretiyle yaptığım bir şey değil. Şikayetim olmadı. Şikayet edersem üzerimde daha fazla baskı olacağını düşündüm.' dedi. 

'Bu olayı yaşadığım son gün ablamla konuştum. Ablam, 'Bana da aynı şekilde yapıyordu ben söyleyemedim' dedi. Anneme anlattık. Anneanneme gittik. Teyzemler, 'Biz küçükken bize de aynı şeyi yaptı' dediler' iddaları sonrası baba Birol, canlı yayında fenalaştı.

Melek Hanım ise "Biz bir süre ayrıldık ama eşim kötü arkadaşlara takıldı. İçki içiyordu. Ben idrak edemiyorum" diyerek ayrılık konusuna açıklık getirdi.

Melek Hanım ise "Biz bir süre ayrıldık ama eşim kötü arkadaşlara takıldı. İçki içiyordu. Ben idrak edemiyorum" diyerek ayrılık konusuna açıklık getirdi.

'Benim çocuğum ne söylüyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Biz bunları yaşasak neden geri döneyim? Eşim beni aldattı. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa ben çocuklarımın arkasında olmaz mıyım?' dedi. 

Herkesi şaşkına çeviren olay sonra Müge Anlı, genç kıza polise giderek bu iddialarını şikayet dilekçesine dökmesini tavsiye etti.

Genç kızın 24 yaşında ablası Burçin de canlı yayına bağlanarak kardeşi Ayşegül'ün iddialarını çok sert bir şekilde yalanladı. 'Sabah 8'de evden çıkıp gece 12'de eve dönerdi. O kadar rahat bir kızdı. Mental problemleri var.' diyen abla ateş püskürdü. Teyzelerden biri de canlı yayına bağlanarak 'Bu kıza ne oldu? 6 yıl önceki mevzu, aralarında hallettiler. Senin annene bunu yapmaya ne hakkın var. Öyle bir şey yok' diyerek taciz iddialarını asla kabul etmedi.

Olayı buradan da izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın