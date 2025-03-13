'En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' Ödülü Alan Demet Evgar Yasadaki Oyuncu Tanımına Gönderme Yaptı!
'En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' Ödülü Alan Demet Evgar Yasadaki Oyuncu Tanımına Gönderme Yaptı!
Şimdilerde Bahar dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Demet Evgar dönemin en başarılı kadın oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Canlandırdığı 'Bahar' karakteriyle oldukça sevilen ünlü oyuncu güçlü performansıyla sıkça övülüyor. Galatasaray Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği En Ödülleri gecesine de damga vuran Demet Evgar, ödül konuşmasıyla dikkat çekerken bir yandan da yasadaki oyuncu tanımına gönderme yaparak alkış topladı.
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Oyunculuk yetenekleri ve doğallıyla gönülleri fethetmeyi başaran Demet Evgar rol aldığı her yapımı birkaç adım öne çıkarmayı başarıyor.
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Şimdilerde de Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin başrolünde yer alıyor.
Demet Evgar ve Bahar dizisindeki rol arkadaşları geçtiğimiz saatlerde Galatasaray Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği En Ödülleri gecesine katıldı.
Demet Evgar 'Bahar' dizisindeki performasıyla bir de 'En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.
O anları da buraya bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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