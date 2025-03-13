'En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' Ödülü Alan Demet Evgar Yasadaki Oyuncu Tanımına Gönderme Yaptı!

Sahnede ödülünü aldıktan sonra ilk tepkisi 'Zeki çocuklar sizi' olan Evgar '2007'den beri buraya gidip geliyorum, bazılarınızın doğum tarihi olabilir' diyerek salonu kahkahaya boğdu.

Ödül konuşmalarıyla geceye damga vuran Demet Evgar dobralığını da konuşturmayı ihmal etmedi. Yasadaki 'oyuncu' tanımına göndermede bulunmayı ihmal etmeyen Evgar, 'Biz oyuncular kanunlara göre yaratıcı ekibin içinde değiller ama tüm yaratımlarıyla tüm partnerlerime bir kere daha teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı. Dizide eski kayınvalidesi Nevra'ya hayat veren Hatice Arslan ise 'Sen bir sürü ödüle layıksın...' diyerek Evgar'a övgüde bulundu.