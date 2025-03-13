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'En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' Ödülü Alan Demet Evgar Yasadaki Oyuncu Tanımına Gönderme Yaptı!

'En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' Ödülü Alan Demet Evgar Yasadaki Oyuncu Tanımına Gönderme Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.03.2025 - 00:53

Şimdilerde Bahar dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Demet Evgar dönemin en başarılı kadın oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Canlandırdığı 'Bahar' karakteriyle oldukça sevilen ünlü oyuncu güçlü performansıyla sıkça övülüyor. Galatasaray Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği En Ödülleri gecesine de damga vuran Demet Evgar, ödül konuşmasıyla dikkat çekerken bir yandan da yasadaki oyuncu tanımına gönderme yaparak alkış topladı.

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Oyunculuk yetenekleri ve doğallıyla gönülleri fethetmeyi başaran Demet Evgar rol aldığı her yapımı birkaç adım öne çıkarmayı başarıyor.

Oyunculuk yetenekleri ve doğallıyla gönülleri fethetmeyi başaran Demet Evgar rol aldığı her yapımı birkaç adım öne çıkarmayı başarıyor.

Yedi Numara dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hayatımıza giren Demet Evgar yıllar içerisinde birçok dizi, film projesi ve tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıktı. Kadrosunda yer aldığı her yapıma ayrı bir renk katmayı başaran ünlü oyuncu, bir yandan güldürürken bir yandan da salya sümük şekilde ağlatmayı başarıyor.

Şimdilerde de Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin başrolünde yer alıyor.

Şimdilerde de Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin başrolünde yer alıyor.

Başrollerini Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'la paylaştığı 2023 yapımı Güney Kore dizisi 'Doctor Cha'dan uyarlanan Bahar'la reytingleri altüst etmeye devam ediyor. 

İkinci sezonuyla izleyenlerin karşısına çıkan Bahar dizisindeki eşsiz performansıyla büyük beğeni toplayan Demet Evgar, yapımdaki her sahnesiyle de sosyal medyanın trendleri arasına girmeyi başarıyor. İzleyenlerin takdirini kazanan yetenekli oyuncunun bu performansı da karşılıksız kalmıyor desek yeridir.

Demet Evgar ve Bahar dizisindeki rol arkadaşları geçtiğimiz saatlerde Galatasaray Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği En Ödülleri gecesine katıldı.

Demet Evgar ve Bahar dizisindeki rol arkadaşları geçtiğimiz saatlerde Galatasaray Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği En Ödülleri gecesine katıldı.

Sosyal medyada öne çıkan ödül törenlerinde Bahar dizisi 'En İyi Dizi Ödülü'nü aldı! Bahar dizisinin oyuncuları Demet Evgar, Şira Sahilli, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya törende bir araya geldi. 

Hem güzellikleri hem de kombinleriyle tüm gözleri üzerlerine çeken dizi oyuncuları ödüllerini alırken duygularını dile getirdiler.

Demet Evgar 'Bahar' dizisindeki performasıyla bir de 'En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

Demet Evgar 'Bahar' dizisindeki performasıyla bir de 'En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

Sahnede ödülünü aldıktan sonra ilk tepkisi 'Zeki çocuklar sizi' olan Evgar '2007'den beri buraya gidip geliyorum, bazılarınızın doğum tarihi olabilir' diyerek salonu kahkahaya boğdu. 

Ödül konuşmalarıyla geceye damga vuran Demet Evgar dobralığını da konuşturmayı ihmal etmedi. Yasadaki 'oyuncu' tanımına göndermede bulunmayı ihmal etmeyen Evgar, 'Biz oyuncular kanunlara göre yaratıcı ekibin içinde değiller ama tüm yaratımlarıyla tüm partnerlerime bir kere daha teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı. Dizide eski kayınvalidesi Nevra'ya hayat veren Hatice Arslan ise 'Sen bir sürü ödüle layıksın...' diyerek Evgar'a övgüde bulundu.

O anları da buraya bırakıyoruz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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