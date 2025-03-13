"Tadında Bırakamama Ülkesi": Sihirli Annem'in Filminin Geleceği Haberi Kimseyi Memnun Edemedi!
"Tadında Bırakamama Ülkesi": Sihirli Annem'in Filminin Geleceği Haberi Kimseyi Memnun Edemedi!
Çocukluğumuzun dizilerinden biri olan Sihirli Annem bir dönem ekranların en favori yapımlarından bir tanesiydi. Finali üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa bile hala arada sırada açıp izlediğimiz, sosyal mecralarda kesitlerine takılı kaldığımız yapım hakkında şoke eden bir haber ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Sihirli Annem'in film versiyonun geleceğini duyurdu. Bu haber sosyal medyada beklenmedik şekilde tepki gördü.
Gelin, detaylara bakalım...
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2003 ile 2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem gönüllere kalp kurmuş fantastik dizilerden biri olmuştu.
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O dönemki çocuk oyuncuların son halleri, unutulmaz ekibin yıllar sonra bir araya gelmesi derken Sihirli Annem hep sosyal medyamızdaydı.
'Sihirli Annem film oluyor!' haberi küçük bir kesimi mutlu ederken, X ahalisinin büyük bir çoğunun tepkisini aldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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