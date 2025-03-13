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"Tadında Bırakamama Ülkesi": Sihirli Annem'in Filminin Geleceği Haberi Kimseyi Memnun Edemedi!

"Tadında Bırakamama Ülkesi": Sihirli Annem'in Filminin Geleceği Haberi Kimseyi Memnun Edemedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.03.2025 - 23:01

Çocukluğumuzun dizilerinden biri olan Sihirli Annem bir dönem ekranların en favori yapımlarından bir tanesiydi. Finali üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa bile hala arada sırada açıp izlediğimiz, sosyal mecralarda kesitlerine takılı kaldığımız yapım hakkında şoke eden bir haber ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Sihirli Annem'in film versiyonun geleceğini duyurdu. Bu haber sosyal medyada beklenmedik şekilde tepki gördü. 

Gelin, detaylara bakalım...

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2003 ile 2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem gönüllere kalp kurmuş fantastik dizilerden biri olmuştu.

2003 ile 2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem gönüllere kalp kurmuş fantastik dizilerden biri olmuştu.

Oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Defne Joy Foster, Zuhal Topal, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat gibi birbirinden güçlü isimleri barındıran Sihirli Annem sadece çocukların değil, yetişkinlerin de büyük bir keyifle izlediği yapımlardan bir tanesiydi. 

Tam yedi sezon ekranlarımızı renklendiren popüler dizi 240. bölümüyle birlikte final yapmıştı. Periler ve faniler dünyasının sıcacık hikayesini bizlere aktaran dizi final yapsa da hiçbir zaman hafızalardan silinmedi.

O dönemki çocuk oyuncuların son halleri, unutulmaz ekibin yıllar sonra bir araya gelmesi derken Sihirli Annem hep sosyal medyamızdaydı.

O dönemki çocuk oyuncuların son halleri, unutulmaz ekibin yıllar sonra bir araya gelmesi derken Sihirli Annem hep sosyal medyamızdaydı.

Aralarından bazıları o dönemden başlayan arkadaşlıklarını hiçbir zaman kaybetmedi bile. 

Her seferinde o zamanın keyifli dönemlerini ve masumiyeti bizlere aktaran dizi, 2021-2022 yılları arasında Acun Ilıcalı'ya ait Exxen adlı dijital platformunda yeniden çekilmiş, bambaşka isimlerle yeni kadro kurulmuştu. Kızı Melisa'nın isteği üzerine tekrar çekilen dizinin ardından da bir de film haberi dolaşmış ancak herhangi bir adım atılmamıştı. 

Bugün Birsen Altuntaş konuya dair son gelişmeyi duyurdu. Sihirli Annem dizisinin eski kadroyla birlikte bir sinema filmi çekeceği haberi kısa sürede gündem oldu. Ancak söz konusu bu haber sosyal medyayı ikiye böldü.

'Sihirli Annem film oluyor!' haberi küçük bir kesimi mutlu ederken, X ahalisinin büyük bir çoğunun tepkisini aldı.

'Sihirli Annem film oluyor!' haberi küçük bir kesimi mutlu ederken, X ahalisinin büyük bir çoğunun tepkisini aldı.
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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