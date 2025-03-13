"Tadında Bırakamama Ülkesi": Sihirli Annem'in Filminin Geleceği Haberi Kimseyi Memnun Edemedi!

Oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Defne Joy Foster, Zuhal Topal, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat gibi birbirinden güçlü isimleri barındıran Sihirli Annem sadece çocukların değil, yetişkinlerin de büyük bir keyifle izlediği yapımlardan bir tanesiydi.

Tam yedi sezon ekranlarımızı renklendiren popüler dizi 240. bölümüyle birlikte final yapmıştı. Periler ve faniler dünyasının sıcacık hikayesini bizlere aktaran dizi final yapsa da hiçbir zaman hafızalardan silinmedi.