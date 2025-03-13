Mahkumu Oynamıştı: Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever'i En Son İnci Taneleri Dizisinde İzlemiştik!

Zafer Algöz, geçtiğimiz saatlerde sanat camiasını yıkan bir haberi duyurdu. Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever ne yazık ki 51 yaşında hayatını kaybetti. Kardeş Payı, İşler Güçler gibi birçok yapımla gönülleri fetheden Yurtsever'i ekranlarda en son İnci Taneleri dizisiyle izlemiştik.

İnci Taneleri ekibi bu akşam yeni bölüm öncesi Şinasi Yurtsever'i unutmadı. Ünlü oyuncunun dizide ki o sahnesi de bir kez daha gündem oldu.