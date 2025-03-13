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Mahkumu Oynamıştı: Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever'i En Son İnci Taneleri Dizisinde İzlemiştik!

Mahkumu Oynamıştı: Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever'i En Son İnci Taneleri Dizisinde İzlemiştik!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.03.2025 - 22:06

Zafer Algöz, geçtiğimiz saatlerde sanat camiasını yıkan bir haberi duyurdu. Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever ne yazık ki 51 yaşında hayatını kaybetti.  Kardeş Payıİşler Güçler gibi birçok yapımla gönülleri fetheden Yurtsever'i ekranlarda en son İnci Taneleri dizisiyle izlemiştik. 

İnci Taneleri ekibi bu akşam yeni bölüm öncesi Şinasi Yurtsever'i unutmadı. Ünlü oyuncunun dizide ki o sahnesi de bir kez daha gündem oldu.

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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şinasi Yurtsever en sevilen oyuncularımızdan biri olmuştu.

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şinasi Yurtsever en sevilen oyuncularımızdan biri olmuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yurtsever, Küçük İbo dizisinde hayat verdiği 'Selçuk' karakteriyle ilk kez ekranlara adım atmıştı. 

Birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu kariyerine Yılan Hikayesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birbirinden sevilen dizilerle devam etti. 

Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolüyle yıldızını daha da parlatan, bir yandan da sinema filmleriyle beğeni toplayan Şinasi Yurtsever komedi denince akıllara gelen isimlerden olmayı başardı.

Detaylar:

İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi yapımlarla da inanılmaz bir hayran kitlesi kazanmıştı.

İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi yapımlarla da inanılmaz bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Bu yapımlardaki her bir karakteriyle adeta özdeşleşen Şinasi Yurtsever ekranlarımızın olmazsa olmaz oyuncularından bir tanesine dönüşmüştü. Doğal halleri, samimi tavırları ve gülüşleriyle hafızalarımıza kazınan usta oyuncu ne yazık ki bu kez güldürmedi!

Mide kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Şinasi Yurtsever geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti. 15 gün önce zatürreye yakalanıp hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu 51 yaşında aramızdan ayrıldı.

Sanat dünyasını ve sevenlerini derin bir yasa boğan Şinasi Yurtsever'i ekranlarda son olarak İnci Taneleri'nde izlemiştik.

Sanat dünyasını ve sevenlerini derin bir yasa boğan Şinasi Yurtsever'i ekranlarda son olarak İnci Taneleri'nde izlemiştik.

Yurtsever, Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ karakterinin cezaevindeki koğuş arkadaşı 'Tahsin'e hayat vermişti. Mahkum Tahsin karakteri kısa süre ekranlarda kalmış olsa da izleyicileri epey etkilemişti.

İnci Taneleri ekibi Azem Hoca'nın, suçunu "Birilerinin yemeğini yakmış diyelim" diyerek açıkladığı Tahsin'i unutmadı.

İnci Taneleri ekibi Azem Hoca'nın, suçunu "Birilerinin yemeğini yakmış diyelim" diyerek açıkladığı Tahsin'i unutmadı.

Bu akşam yayınlacak yeni bölümden hemen önce Şinasi Yurtsever'in bir fotoğrafını ekranlara veren İnci Taneleri dizisi 'Başımız sağolsun' notunu düştü.

Şinasi Yurtsever'in İnci Taneleri'ndeki sahnesinden bir kesitini de buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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