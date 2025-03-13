Mahkumu Oynamıştı: Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever'i En Son İnci Taneleri Dizisinde İzlemiştik!
Mahkumu Oynamıştı: Hayatını Kaybeden Şinasi Yurtsever'i En Son İnci Taneleri Dizisinde İzlemiştik!
Zafer Algöz, geçtiğimiz saatlerde sanat camiasını yıkan bir haberi duyurdu. Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever ne yazık ki 51 yaşında hayatını kaybetti. Kardeş Payı, İşler Güçler gibi birçok yapımla gönülleri fetheden Yurtsever'i ekranlarda en son İnci Taneleri dizisiyle izlemiştik.
İnci Taneleri ekibi bu akşam yeni bölüm öncesi Şinasi Yurtsever'i unutmadı. Ünlü oyuncunun dizide ki o sahnesi de bir kez daha gündem oldu.
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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şinasi Yurtsever en sevilen oyuncularımızdan biri olmuştu.
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İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi yapımlarla da inanılmaz bir hayran kitlesi kazanmıştı.
Sanat dünyasını ve sevenlerini derin bir yasa boğan Şinasi Yurtsever'i ekranlarda son olarak İnci Taneleri'nde izlemiştik.
İnci Taneleri ekibi Azem Hoca'nın, suçunu "Birilerinin yemeğini yakmış diyelim" diyerek açıkladığı Tahsin'i unutmadı.
Şinasi Yurtsever'in İnci Taneleri'ndeki sahnesinden bir kesitini de buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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