Sevenlerini Korkuttu: Usta Oyuncu Ali Tutal Kalp Krizi Geçirdi!
Sevenlerini Korkuttu: Usta Oyuncu Ali Tutal Kalp Krizi Geçirdi!
Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Tutal tüm sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi. Son olarak 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminde rol alan Tutal kalp krizi geçirdi. Usta oyuncu geçirdiği kriz sonrası hastanede tedavi altına alındı.
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Son olarak 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' ve 'Yasak Elma' yapımlarında rol alan Ali Tutal tüm sevenlerini korkuttu.
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75 yaşındaki ünlü oyuncu Ali Tutal geçirdiği kalp krizi sonrası yakınları tarafından apar topar şekilde hastaneye kaldırıldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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