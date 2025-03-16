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Murat Aygen'in 'Kendinden Daha İyi Oyuncu' Akımında Sessiz Kaldığı İsimler Kullanıcıları Epey Kızdırdı!

Murat Aygen'in 'Kendinden Daha İyi Oyuncu' Akımında Sessiz Kaldığı İsimler Kullanıcıları Epey Kızdırdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.03.2025 - 10:55

Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Murat Aygen, Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' programının son konuğu oldu. Açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katıldı. 

Murat Aygen'in kendisinden daha iyi oyuncu olmadığını düşündüğü isimler ise sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi.

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Murat Aygen, Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin 5. sezonuyla ekranlara döndü.

Murat Aygen, Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin 5. sezonuyla ekranlara döndü.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde 'Tufan Yalçındağ' karakterine hayat veren Aygen, rol aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren oyunculardan oldu. 

Daha önce Yasak ElmaMucize Doktor, Şahin Tepesi, İstanbullu Gelin ve Bodrum Masalı gibi birçok yapımla ekranlarımıza gelen ünlü oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan ünlü oyuncu bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu programına konuk oldu.

Oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan ünlü oyuncu bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu programına konuk oldu.

Hiç bilinmeyenlerini, kariyerinde yaşadıklarını, geçmiş ve gelecek projelerini gibi birçok konuyu 'Olduğu Gibi' programında anlatan Aygen, her konuğun katıldığı “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katıldı.

Murat Aygen'in pas geçtiği, yani kendisinden daha iyi bir oyuncu olarak görmediği isimler ise sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.

Murat Aygen'in pas geçtiği, yani kendisinden daha iyi bir oyuncu olarak görmediği isimler ise sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.

Peki bu isimler kim? İşte Murat Aygen'in sırasıyla pas geçtiği o isimler:

Yüksel Arıcı, Necmi Yapıcı, Tardu Flordun, Şoray Uzun, Akın Akınözü, Kutsi, Ozan Akbaba, Erkan Avcı, Caner Cindoruk, Salih Bademci, Barış Arduç, Kerem Bursin, İbrahim Çelikkol, Engin Akyürek, Barış Falay, Selçuk Yöntem, Özcan Deniz, Erkan Petekkaya, Barış Kılıç, Fırat Tanış, Oktay Kaynarca, Haluk Bilginer, Şener Şen ve Kemal Sunal

Kendisi sadece ilk sırada söylenen Deniz Erdoğan'da durdu ancak devam edip, birlikte rol aldığı oyunculara yönelik açıklamalarda bulundu.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da böyle bırakıyoruz...

Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da böyle bırakıyoruz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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