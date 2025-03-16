Murat Aygen'in 'Kendinden Daha İyi Oyuncu' Akımında Sessiz Kaldığı İsimler Kullanıcıları Epey Kızdırdı!
Murat Aygen'in 'Kendinden Daha İyi Oyuncu' Akımında Sessiz Kaldığı İsimler Kullanıcıları Epey Kızdırdı!
Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Murat Aygen, Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' programının son konuğu oldu. Açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katıldı.
Murat Aygen'in kendisinden daha iyi oyuncu olmadığını düşündüğü isimler ise sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi.
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Murat Aygen, Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisinin 5. sezonuyla ekranlara döndü.
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Oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan ünlü oyuncu bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu programına konuk oldu.
Murat Aygen'in pas geçtiği, yani kendisinden daha iyi bir oyuncu olarak görmediği isimler ise sosyal medya kullanıcılarından tepki gördü.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da böyle bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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