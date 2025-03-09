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Damla Sönmez "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımında Pas Geçtiği İsimlerle Kullanıcıları İkiye Böldü!

Damla Sönmez "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımında Pas Geçtiği İsimlerle Kullanıcıları İkiye Böldü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.03.2025 - 10:08

'Güllerin Savaşı' dizisindeki performansıyla akıllara kazınan Damla Sönmez rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeye başarıyor. Kendisini son olarak yayın hayatı çok kısa süren 'Kötü Kan' adlı yapımla ekranlarda görmüştük. Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Sönmez bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. 

“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Damla Sönmez'in pas geçtiği oyuncular sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Oyuncu kadrosunda yer aldığı her projede dikkatleri üzerine çeken Damla Sönmez ülkemizin popüler kadın oyuncularından bir tanesi.

Oyuncu kadrosunda yer aldığı her projede dikkatleri üzerine çeken Damla Sönmez ülkemizin popüler kadın oyuncularından bir tanesi.

2014-2016 yılları arasında yayınlanan Güllerin Savaşı dizisinde hayat verdiği 'Gülru' karakteriyle adını inanılmaz geniş çapta duyurmayı başaran Sönmez, özellikle o zamandan sonra ekranların sevilen isimlerinden olmuştu.

Kendisini en son 2024 yılının Ekim ayında televizyon ekranlarında görmüştük.

Kendisini en son 2024 yılının Ekim ayında televizyon ekranlarında görmüştük.

Sönmez'in başrollerini Ertan Saban, Hüseyin Avni Danyal ve Levent Ülgen'le paylaştığı dram ve aksiyon türündeki dizinin yayın hayatı hiç beklendiği gibi uzun sürmemişti. NTC Medya imzası taşıyan dizi, 11 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan 6. bölümüyle final yapmıştı.

Başarılı oyuncu televizyondaki dizilerin yanı sıra dijital platform projeleriyle de dikkat çekti.

Başarılı oyuncu televizyondaki dizilerin yanı sıra dijital platform projeleriyle de dikkat çekti.

Rise of Empires: Ottoman'daki performansıyla epey konuşulan ünlü oyuncu daha sonra 2021 yapımı Blu Tv dizisi Saygı'nın kadrosunda yer almıştı. Son olarak da 2024'de Tabii yapımı Çırak dizisinde hacker bir karaktere hayat vermişti.

Oyunculuk performansı kadar açıklamalarıyla da ön plana çıkan Damla Sönmez bu sefer de 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.

Oyunculuk performansı kadar açıklamalarıyla da ön plana çıkan Damla Sönmez bu sefer de 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.

Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'deki programının son konuğu olan Sönmez, kendisinden önceki ünlü konuklar gibi “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katıldı. 

Sönmez'e; Dilara Sümbül, Serra Pirinç, Naz Çağla Irmak, Rabia Soytürk, Yağmur Tanrısevsin, Aleyna Soleker, Melisa Döngel, Serra Arıtürk, Gizem Karaca, Afra Saraçoğlu, Gonca Vuslateri isimleri soruldu. 

Gonca adını duyduktan sonra 'Gonca çok iyidir, çok kuvvetlidir' diyen Damla Sönmez bu isimde durmayıp devam etti. Daha sonra da sırayla Neslihan Atagül, Farah Zeynep Abdullah, Alina Boz, Hande Erçel, Melisa Aslı Pamuk, Dilan Çiçek Deniz, Ebru Şahin, Pelin Akil, Elçin Sangu, Cansu Dere ve Canan Ergüder isimleri yöneltildi.

"Canan" diyen Damla Sönmez "Aynı seti paylaştık kendisiniyle. Bakıyordum bazı şeyleri nasıl yapıyor diye. Okul gibiydi set benim için" dedi.

"Canan" diyen Damla Sönmez "Aynı seti paylaştık kendisiniyle. Bakıyordum bazı şeyleri nasıl yapıyor diye. Okul gibiydi set benim için" dedi.

Sönmez pas geçtiği diğer isimler için başka yorum yapmak istemedi.

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O anları da buradan izleyebilirsiniz...

Damla Sönmez'in pas geçtiği ve durduğu isimler ise X kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu.

Damla Sönmez'in pas geçtiği ve durduğu isimler ise X kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu.
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O kısmı kaçıranlar varsa diye böyle bırakalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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