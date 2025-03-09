Damla Sönmez "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımında Pas Geçtiği İsimlerle Kullanıcıları İkiye Böldü!
Damla Sönmez "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımında Pas Geçtiği İsimlerle Kullanıcıları İkiye Böldü!
'Güllerin Savaşı' dizisindeki performansıyla akıllara kazınan Damla Sönmez rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeye başarıyor. Kendisini son olarak yayın hayatı çok kısa süren 'Kötü Kan' adlı yapımla ekranlarda görmüştük. Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Sönmez bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.
“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Damla Sönmez'in pas geçtiği oyuncular sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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Oyuncu kadrosunda yer aldığı her projede dikkatleri üzerine çeken Damla Sönmez ülkemizin popüler kadın oyuncularından bir tanesi.
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Kendisini en son 2024 yılının Ekim ayında televizyon ekranlarında görmüştük.
Başarılı oyuncu televizyondaki dizilerin yanı sıra dijital platform projeleriyle de dikkat çekti.
Oyunculuk performansı kadar açıklamalarıyla da ön plana çıkan Damla Sönmez bu sefer de 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.
"Canan" diyen Damla Sönmez "Aynı seti paylaştık kendisiniyle. Bakıyordum bazı şeyleri nasıl yapıyor diye. Okul gibiydi set benim için" dedi.
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O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Damla Sönmez'in pas geçtiği ve durduğu isimler ise X kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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