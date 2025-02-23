Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek'in "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımındaki Tepkileri Fena Kızdırdı!

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek her açıklamasıyla gündem olmayı başarıyor. Tavır ve hareketleriyle sıkça tartışma yaratan ünlü oyuncu, bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun YouTube'da sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.

“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Feyza Civelek'in iyi olmadığını düşünüp geçtiği isimler ise X platformunda tepkilerin odağı haline geldi!