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Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek'in "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımındaki Tepkileri Fena Kızdırdı!

Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek'in "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımındaki Tepkileri Fena Kızdırdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.02.2025 - 14:56

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek her açıklamasıyla gündem olmayı başarıyor. Tavır ve hareketleriyle sıkça tartışma yaratan ünlü oyuncu, bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun YouTube'da sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. 

“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Feyza Civelek'in iyi olmadığını düşünüp geçtiği isimler ise X platformunda tepkilerin odağı haline geldi!

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Reytingleri altüst etmeye devam eden Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandırdan Feyza Civelek'in adını son dönemlerde sıkça duyuyoruz.

Reytingleri altüst etmeye devam eden Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandırdan Feyza Civelek'in adını son dönemlerde sıkça duyuyoruz.

Bunun birçok nedeni olduğunu biliyorsunuzdur ama asıl konu 'torpil' iddiaları elbette. Oldukça uzun süre gündemde kalan bu konuya dair birçok haber de yapıldı.  annesi ve dizinin senaristi Melis Civelek'in torpiliyle kadroya alındığı iddialarına maruz kalmıştır.

Feyza Civelek'in annesi ve aynı zamanda dizinin senaristi Melis Civelek tarafından torpilli olduğu söylenmişti.

Feyza Civelek'in annesi ve aynı zamanda dizinin senaristi Melis Civelek tarafından torpilli olduğu söylenmişti.

Melis Civelek'i de kısaca sizlere şöyle tanıtalım: Kendisi Star TV, Kanal D ve ATV gibi kanallarda genel müdürlük ve genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulunmuş ve 2014 yılında Show TV'de Genel Yayın Yönetmenliği yapmıştı. Daha sonra senaristliğe yönelerek birçok başarılı projeye imza atmıştı.

"Adını Feriha Koydum", "Güllerin Savaşı", "Asla Vazgeçmem", "Altın Tepsi", "Bir Umut Yeter", "Yasak Elma" ve "Sol Yanım" (2020) gibi dizilerin de senaristliğini üstlenmişti.

"Adını Feriha Koydum", "Güllerin Savaşı", "Asla Vazgeçmem", "Altın Tepsi", "Bir Umut Yeter", "Yasak Elma" ve "Sol Yanım" (2020) gibi dizilerin de senaristliğini üstlenmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde annesi sayesinde rol aldığı söylenen Civelek'in 2018 yılında Selahattin Paşalı'yla 'Bir Umut Yeter' dizisindeki partnerliği de akıllara gelince 'torpil' iddiaları daha da alevlenmişti.

Annesinin senaryosunu yazdığı yapımlarda rol almasının torpille ilgisi olmadığını savunan Feyza Civelek söz konusu iddiaları sürekli reddetmişti.

Annesinin senaryosunu yazdığı yapımlarda rol almasının torpille ilgisi olmadığını savunan Feyza Civelek söz konusu iddiaları sürekli reddetmişti.

Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' adlı programında yaptığı bir açıklamada, 'Annem bir kapı açtı ve o kapıdan kendim devam ettiğimi insanların görmesi mutlu ediyor' diyen Feyza Civelek, diziye seçmeler (audition) yoluyla katıldığını belirtmişti. 'Kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş' ve 'Çekemeyen anten taksın' gibi ifadeleriyle kendisine yönelik eleştirilere tepki göstermişti.

Ünlü oyuncu bir de "Ben annemden dolayı küçüklüğümden beri bu sektörün içindeyim. Annem hep bankacı olmamı isterdi. Annem olmasaydı yine olurdum." demişti.

Ünlü oyuncu bir de "Ben annemden dolayı küçüklüğümden beri bu sektörün içindeyim. Annem hep bankacı olmamı isterdi. Annem olmasaydı yine olurdum." demişti.

'Hobi olarak başladım ama hayatımın anlamı oldu. Oyunculuktan başka bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum' diye devam etmişti.

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Değişimiyle de yıllar içinde adından söz ettiren Feyza Civelek, torpil iddialarının etkisi sürerken bir başka olayla daha gündeme damgasını vurmuştu.

Değişimiyle de yıllar içinde adından söz ettiren Feyza Civelek, torpil iddialarının etkisi sürerken bir başka olayla daha gündeme damgasını vurmuştu.

Geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de yasaklı madde siparişini teslim alırken polislere yakalanmıştı. Polis ekipleri tarafından karakola götürülen Civelek 'Ben gece 03.30 sıralarında şahısla irtibata geçtim ve uyuşturucu siparişi verdim. Biraz da alkollüydüm. Bana göndermiş oldukları hesap numarasına 6 bin lira atmamı söylediler. Ben de gönderdim. Sonra ben sokağa çıktığımda motosikletli şahıslar vardı. Ben yanlarına gittiğimde, yasaklı maddeyi verin dedim. Sonra kendisinin polis olduğunu söyleyen sivil giyimli şahıs bana ne olduğunu sordu.' açıklamasında bulunmuştu.

Ünlü oyuncunun ifadesini de içeriğimizde vermiştik:

Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Nilay'ın yangın sahnesinde öleceği düşünülürken bir bomba daha patlatan ünlü oyuncu büyük spoiler vermişti.

Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Nilay'ın yangın sahnesinde öleceği düşünülürken bir bomba daha patlatan ünlü oyuncu büyük spoiler vermişti.

Diziye sürpriz şekilde yeniden dahil olduktan sonra yapıma dair üst üste spoiler vererek tepkilerin de hedefi olmuştu.

Ne yapsa apayrı bir olay olmayı başaran Feyza Civelek, bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu programına konuk oldu.

Ne yapsa apayrı bir olay olmayı başaran Feyza Civelek, bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu programına konuk oldu.

Ömeroğlu'nun YouTube'da yayınlanan programına katılan ünlü isimlerden olan Civelek açıklamaları ve tavırlarıyla yine gözleri üzerine çekti.

“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akına katılan Feyza Civelek, kendisine yöneltilen başarılı isimlere karşı mimikleriyle eleştirilerin hedefi oldu.

“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akına katılan Feyza Civelek, kendisine yöneltilen başarılı isimlere karşı mimikleriyle eleştirilerin hedefi oldu.

Civelek; Buse Kahraman, Akasya Asiltürkmen, Ece Özdikici, Mina Demirtaş, Zeynep Tuğçe Bayat, Meltem Akçöl, Sümeyye Aydoğan, Yağmur Yüksel, Nilsu Berfin Aktaş, Rabia Soytürk, Su Burcu Yazgı Coşkun, İlayda Alişan, Miray Daner, Özgü Namal, Hazal Kaya, Pınar Deniz isimlerine kayıtsız kaldı. Yani bu isimlerin kendisinden iyi olmadığını savundu.

Meslektaşlarına sessiz kalan Feyza Civelek, sade Merve Dizdar ismini duyunca konuştu.

Meslektaşlarına sessiz kalan Feyza Civelek, sade Merve Dizdar ismini duyunca konuştu.

Sessizliğini bozan Civelek 'Merve'yi çok beğeniyorum. Onu özellikle seçmemin nedeni, ben OKB ve şizofreni karakteri oynamayı istiyorum. Deli karakterini oynamayı çok istiyorum, hayallerimden biri. Bir kör, bir deliyi oynamak istiyorum. Merve Dizdar bunu çok iyi başardı. Aslından kendimden daha iyi demeyeyim, hayallerimdeki rolü tam anlamıyla canlandırabilen Türkiye'deki en iyi oyunculardan biri diyebilirim' açıklamasında bulundu.

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Civelek, diğer isimler arasında kendisini tereddüte düşüren biri olmadığını ancak duymaktan memnun olmadığı bir kişi olduğunu söyledi.

Civelek, diğer isimler arasında kendisini tereddüte düşüren biri olmadığını ancak duymaktan memnun olmadığı bir kişi olduğunu söyledi.

Sayılan isimlerden biriyle arasının kötü olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, 'Çok kötü şeyler yaşandı. Bu projemde değil, yıllar önceki projemden biri' diye de belirtti.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

Feyza Civelek'in kariyer konusunda kendisinden 'yeteneksiz' gördüğü isimleri duyan X kullanıcıları ise tepkisiz kalamadı...

Feyza Civelek'in kariyer konusunda kendisinden 'yeteneksiz' gördüğü isimleri duyan X kullanıcıları ise tepkisiz kalamadı...
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"Kendi oyunculuğu ve sessiz kaldığı kadının oyunculuğu. Pınar Deniz'in, İnci'nin cesedini gördüğünde elini duvara sürtüp kanatarak yürüdüğü sahne bile senin kariyerinden büyük abla ama sen bilirsin"

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"beğenmediği kızın ondan daha olgun oluşu #MinaDemirtaş"

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"bu sahnedeki 1 saniyelik duygu değişimi bile senin tüm kariyerinle yarışır 🙃 #MirayDaner"

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"pınar deniz???? ne kadar boş bi özgüvenin var Feriha'ların üst komşusulara"

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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