Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek'in "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımındaki Tepkileri Fena Kızdırdı!
Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek'in "Kendinden Daha İyi Oyuncu" Akımındaki Tepkileri Fena Kızdırdı!
Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek her açıklamasıyla gündem olmayı başarıyor. Tavır ve hareketleriyle sıkça tartışma yaratan ünlü oyuncu, bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun YouTube'da sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu.
“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Feyza Civelek'in iyi olmadığını düşünüp geçtiği isimler ise X platformunda tepkilerin odağı haline geldi!
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Reytingleri altüst etmeye devam eden Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandırdan Feyza Civelek'in adını son dönemlerde sıkça duyuyoruz.
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Feyza Civelek'in annesi ve aynı zamanda dizinin senaristi Melis Civelek tarafından torpilli olduğu söylenmişti.
"Adını Feriha Koydum", "Güllerin Savaşı", "Asla Vazgeçmem", "Altın Tepsi", "Bir Umut Yeter", "Yasak Elma" ve "Sol Yanım" (2020) gibi dizilerin de senaristliğini üstlenmişti.
Annesinin senaryosunu yazdığı yapımlarda rol almasının torpille ilgisi olmadığını savunan Feyza Civelek söz konusu iddiaları sürekli reddetmişti.
Ünlü oyuncu bir de "Ben annemden dolayı küçüklüğümden beri bu sektörün içindeyim. Annem hep bankacı olmamı isterdi. Annem olmasaydı yine olurdum." demişti.
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Değişimiyle de yıllar içinde adından söz ettiren Feyza Civelek, torpil iddialarının etkisi sürerken bir başka olayla daha gündeme damgasını vurmuştu.
Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Nilay'ın yangın sahnesinde öleceği düşünülürken bir bomba daha patlatan ünlü oyuncu büyük spoiler vermişti.
Ne yapsa apayrı bir olay olmayı başaran Feyza Civelek, bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun Haber Global'de sunduğu programına konuk oldu.
“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akına katılan Feyza Civelek, kendisine yöneltilen başarılı isimlere karşı mimikleriyle eleştirilerin hedefi oldu.
Meslektaşlarına sessiz kalan Feyza Civelek, sade Merve Dizdar ismini duyunca konuştu.
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Civelek, diğer isimler arasında kendisini tereddüte düşüren biri olmadığını ancak duymaktan memnun olmadığı bir kişi olduğunu söyledi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Feyza Civelek'in kariyer konusunda kendisinden 'yeteneksiz' gördüğü isimleri duyan X kullanıcıları ise tepkisiz kalamadı...
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"Kendi oyunculuğu ve sessiz kaldığı kadının oyunculuğu. Pınar Deniz'in, İnci'nin cesedini gördüğünde elini duvara sürtüp kanatarak yürüdüğü sahne bile senin kariyerinden büyük abla ama sen bilirsin"
"beğenmediği kızın ondan daha olgun oluşu #MinaDemirtaş"
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"bu sahnedeki 1 saniyelik duygu değişimi bile senin tüm kariyerinle yarışır 🙃 #MirayDaner"
"pınar deniz???? ne kadar boş bi özgüvenin var Feriha'ların üst komşusulara"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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