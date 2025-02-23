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Piyasa İlk Bölümüyle İddiasını Ortaya Koydu: Gönül Dağı Reytinglerde Yeni Rakibine Sağlam Direndi!

Piyasa İlk Bölümüyle İddiasını Ortaya Koydu: Gönül Dağı Reytinglerde Yeni Rakibine Sağlam Direndi!

Gönül Dağı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.02.2025 - 10:59

Başrollerinde Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın yer aldığı yeni dizi 'Piyasa' dün akşam ilk bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D'nin heyecanla beklenen yapımı kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. En merak edilen konu ise Piyasa'nın reyting sonuçları oldu. Yeni dizi sezona iddialı şekilde başlasa da Gönül Dağı'nı tahtından edemedi.

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Kanal D ekranlarının büyük bir merakla beklenen dizisi 'Piyasa' dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Kanal D ekranlarının büyük bir merakla beklenen dizisi 'Piyasa' dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Alp Navruz ‘Kenan’, İlayda Alişan ‘Münevver’, Zuhal Olcay ‘Keriman’, Fırat Altunmeşe ‘Adar’, Yurdaer Okur ise ‘Şefik’ karakteriyle karşımıza çıktı.

Henüz fragmanı ve afişi yayınlanmışken bile dikkatleri üzerine çeken yapım, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla da ekranlara damga vurdu.

Henüz fragmanı ve afişi yayınlanmışken bile dikkatleri üzerine çeken yapım, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla da ekranlara damga vurdu.

'Medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturacak' denilen Piyasa ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kısa süre içinde X'te trendler listesine giren Piyasa'daki oyunculuklar büyük bir kitleden övgü aldı.

Kısa süre içinde X'te trendler listesine giren Piyasa'daki oyunculuklar büyük bir kitleden övgü aldı.

İlayda Alişan'ın adeta şov yaptığı, karakterini derinden yaşadığı fark edilen yapım günün en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

Dizinin ilk bölümüne gelen kullanıcı yorumlarını da içeriğimizde verdik:

En merak edilen konu ise, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Piyasa dizisinin reyting sonuçları oldu.

En merak edilen konu ise, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Piyasa dizisinin reyting sonuçları oldu.

Ve 22 Şubat Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Piyasa, ilk bölümüyle Total’de 4’üncü sırada, AB’de 5’inci sırada ve ABC’de ise 6’ncı sırada yer aldı.

"Peki Piyasa dizisinin reyting sonuçları nasıl?" diye merak edenler için de, rakamları böyle bırakalım...

"Peki Piyasa dizisinin reyting sonuçları nasıl?" diye merak edenler için de, rakamları böyle bırakalım...

1. Bölüm Reyting Sonuçları:

  • Total | (4) | 4,44
  • AB | (5) | 3,40
  • ABC1 | (6) | 4,10
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Sıcacık Anadolu hikayesiyle yürekleri ısıtan Gönül Dağı ise, iddialı yeni rakibine rağmen zirveyi bırakmadı. Sevilen yapım tüm kategorilerde birinci oldu.

Sıcacık Anadolu hikayesiyle yürekleri ısıtan Gönül Dağı ise, iddialı yeni rakibine rağmen zirveyi bırakmadı. Sevilen yapım tüm kategorilerde birinci oldu.

  • Total | (1) | 8,20

  • AB | (1) | 5,86

  • ABC1 | (1) | 8,34

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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