Piyasa İlk Bölümüyle İddiasını Ortaya Koydu: Gönül Dağı Reytinglerde Yeni Rakibine Sağlam Direndi!
Piyasa İlk Bölümüyle İddiasını Ortaya Koydu: Gönül Dağı Reytinglerde Yeni Rakibine Sağlam Direndi!
Başrollerinde Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın yer aldığı yeni dizi 'Piyasa' dün akşam ilk bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D'nin heyecanla beklenen yapımı kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. En merak edilen konu ise Piyasa'nın reyting sonuçları oldu. Yeni dizi sezona iddialı şekilde başlasa da Gönül Dağı'nı tahtından edemedi.
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Kanal D ekranlarının büyük bir merakla beklenen dizisi 'Piyasa' dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
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Henüz fragmanı ve afişi yayınlanmışken bile dikkatleri üzerine çeken yapım, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla da ekranlara damga vurdu.
Kısa süre içinde X'te trendler listesine giren Piyasa'daki oyunculuklar büyük bir kitleden övgü aldı.
En merak edilen konu ise, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Piyasa dizisinin reyting sonuçları oldu.
"Peki Piyasa dizisinin reyting sonuçları nasıl?" diye merak edenler için de, rakamları böyle bırakalım...
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Sıcacık Anadolu hikayesiyle yürekleri ısıtan Gönül Dağı ise, iddialı yeni rakibine rağmen zirveyi bırakmadı. Sevilen yapım tüm kategorilerde birinci oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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