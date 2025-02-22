İlayda Alişan'ın Adeta Şov Yaptığı Piyasa'nın İlk Bölümüne Gelen Yorumlar
İlayda Alişan'ın Adeta Şov Yaptığı Piyasa'nın İlk Bölümüne Gelen Yorumlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin iddialı dizisi Piyasa, uzun süren hazırlıkların ardından seyirci karşısına çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seyirciden gelen yorumları sizler için derledik, fakat öncesinde Piyasa'nın konusuna değinelim:
Şimdi sıra izleyicilerin tepkilerini derlemekte. İşte Piyasa dizisine gelen yorumlardan bazıları:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın