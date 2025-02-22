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İlayda Alişan'ın Adeta Şov Yaptığı Piyasa'nın İlk Bölümüne Gelen Yorumlar

İlayda Alişan'ın Adeta Şov Yaptığı Piyasa'nın İlk Bölümüne Gelen Yorumlar

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.02.2025 - 23:07

Kanal D'nin iddialı dizisi Piyasa, sonunda seyircinin beğenisine sunuldu. İlayda Alişan, Alp Navruz, Ayça Bingöl gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı. Piyasa'ya gelen yorumları sizler için derledik.

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Kanal D'nin iddialı dizisi Piyasa, uzun süren hazırlıkların ardından seyirci karşısına çıktı.

Kanal D'nin iddialı dizisi Piyasa, uzun süren hazırlıkların ardından seyirci karşısına çıktı.

İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizi, ilk bölümüyle ekranlara gelir gelmez sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Seyirciden gelen yorumları sizler için derledik, fakat öncesinde Piyasa'nın konusuna değinelim:

Seyirciden gelen yorumları sizler için derledik, fakat öncesinde Piyasa'nın konusuna değinelim:

'Piyasa', küçük bir sahil kasabasında başlayan ve İstanbul'un ihtişamlı ama acımasız dünyasına uzanan bir hikâyeyi konu alıyor. Münevver (İlayda Alişan), hayatı boyunca zorluklarla mücadele etmiş, hırslı ve güçlü bir genç kadın olarak karşımıza çıkıyor. Kenan Akın (Alp Navruz) ise medya sektöründe büyük bir isim olmanın bedelini ağır ödemiş, zeki ve karizmatik bir adam. İkili, beklenmedik şekilde kesişen yollarında hem aşkın hem de ihanetin sınavını verecek. 

Şimdi sıra izleyicilerin tepkilerini derlemekte. İşte Piyasa dizisine gelen yorumlardan bazıları:

Şimdi sıra izleyicilerin tepkilerini derlemekte. İşte Piyasa dizisine gelen yorumlardan bazıları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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