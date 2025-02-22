İlayda Alişan'ın Adeta Şov Yaptığı Piyasa'nın İlk Bölümüne Gelen Yorumlar

'Piyasa', küçük bir sahil kasabasında başlayan ve İstanbul'un ihtişamlı ama acımasız dünyasına uzanan bir hikâyeyi konu alıyor. Münevver (İlayda Alişan), hayatı boyunca zorluklarla mücadele etmiş, hırslı ve güçlü bir genç kadın olarak karşımıza çıkıyor. Kenan Akın (Alp Navruz) ise medya sektöründe büyük bir isim olmanın bedelini ağır ödemiş, zeki ve karizmatik bir adam. İkili, beklenmedik şekilde kesişen yollarında hem aşkın hem de ihanetin sınavını verecek.