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Cevat Şakir'in Torunundan Kuzen ve Yeğenlerinin Açtığı Dava Hakkında Açıklama

Cevat Şakir'in Torunundan Kuzen ve Yeğenlerinin Açtığı Dava Hakkında Açıklama

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.02.2025 - 18:03

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava sonrasında yayın durdurma kararıyla karşı karşıya geldi. Cevat Şakir'in torunu Deniz Kabaağaç, X hesabından söz konusu dava ve dizinin durdurulması hakkında açıklamalarda bulundu.

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NOW ekranlarının iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlandığı günden itibaren çeşitli olayların gündeminde yer alıyor.

NOW ekranlarının iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlandığı günden itibaren çeşitli olayların gündeminde yer alıyor.

Dizi setinde çıkan yangından tutun da RTÜK'ün verdiği yayın durdurma cezalarına kadar Şakir Paşa Ailesi dizisi epeydir zorlu günler geçiriyor.

Son RTÜK toplantısında verilen 3 kez yayın durdurma ve para cezasının ardından "Daha fazla ne olabilir ki?" derken Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davanın sonucu açıklandı.

Son RTÜK toplantısında verilen 3 kez yayın durdurma ve para cezasının ardından "Daha fazla ne olabilir ki?" derken Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davanın sonucu açıklandı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları, yapımcının kendilerinden izin almadığını belirterek dava süreci başlatmışlardı.

Mahkeme dizinin yayınının durdurulmasına karar verdi. Detaylar burada:

Söz konusu gelişmeler devam ederken Medyapım, hukuki olarak karşı atağa geçeceğini açıklamıştı:

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunu Deniz Kabaağaç, kuzen ve yeğenlerinin açtığı dava sonrası ilk açıklamada bulundu.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunu Deniz Kabaağaç, kuzen ve yeğenlerinin açtığı dava sonrası ilk açıklamada bulundu.

Deniz Kabaağaç, Şakir Paşa ve ailesi hakkında paylaşımları ve kimsenin bilmediği fotoğraflar yayınlamasıyla diziyi destekleyen bir isimdi.

Dedesi Şakir Paşa'nın imzasıyla bir açıklama paylaşan Kabaağaç, katılmadığı yanları olsa bile dizinin yasaklanmasını onaylamanın kendisine yakışmayacağını açıkladı.

Dedesi Şakir Paşa'nın imzasıyla bir açıklama paylaşan Kabaağaç, katılmadığı yanları olsa bile dizinin yasaklanmasını onaylamanın kendisine yakışmayacağını açıkladı.
twitter.com

Dedesi bir hikaye yüzünden idamla yargılanıp sürgün edilmiş bir insan olarak başka bir hikâyenin, kurgunun, katılmadığım yanları olsa bile, yasaklanmasını onaylamak bana yakışmaz. Şakir Paşa’nın imzasıyla sözünü hatırlatayım: Duruş Önemlidir

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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