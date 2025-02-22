Cevat Şakir'in Torunundan Kuzen ve Yeğenlerinin Açtığı Dava Hakkında Açıklama
Cevat Şakir'in Torunundan Kuzen ve Yeğenlerinin Açtığı Dava Hakkında Açıklama
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NOW ekranlarının iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlandığı günden itibaren çeşitli olayların gündeminde yer alıyor.
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Son RTÜK toplantısında verilen 3 kez yayın durdurma ve para cezasının ardından "Daha fazla ne olabilir ki?" derken Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davanın sonucu açıklandı.
Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunu Deniz Kabaağaç, kuzen ve yeğenlerinin açtığı dava sonrası ilk açıklamada bulundu.
Dedesi Şakir Paşa'nın imzasıyla bir açıklama paylaşan Kabaağaç, katılmadığı yanları olsa bile dizinin yasaklanmasını onaylamanın kendisine yakışmayacağını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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