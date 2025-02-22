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Aslıhan Gürbüz'den Gündüz Kuşağı Programlarına Sert Eleştiri

Aslıhan Gürbüz'den Gündüz Kuşağı Programlarına Sert Eleştiri

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.02.2025 - 17:22

Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse'de Handan karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz, gündüz kuşağı programlarını eleştirdi. İlerleyen yıllarda gündüz kuşağında yayınlanan kadın programlarına el atmayı düşündüğünü belirten Gürbüz, şu an yayınlanan programların rezalet olduğunu söyledi.

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Star TV'nin iddialı başlayan dizisi Kral Kaybederse'de Handan'ı canlandıran Aslıhan Gürbüz, açıklamalarıyla gündem oldu.

Star TV'nin iddialı başlayan dizisi Kral Kaybederse'de Handan'ı canlandıran Aslıhan Gürbüz, açıklamalarıyla gündem oldu.

Gürbüz'ün açıklaması ise hepimizi ekran başına kilitleyen gündüz kuşağı programlarıyla alakalı.

Gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları hakkında konuşan Gürbüz, bu programları açıkça eleştirdi.

Gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları hakkında konuşan Gürbüz, bu programları açıkça eleştirdi.

'Türk kadınları bunu hak etmiyor' diyen Gürbüz, birkaç yıl sonra bu işe el atarak gündüz kuşağı programı yapabileceğini açıkladı.

Gürbüz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Gürbüz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Ben oyunculukta iyiyim diyorum ama belki sosyal sorumluluk olarak 10 sene sonra bu şekilde devam ederse gündüz kuşağındaki kadın programlarına el atıp, ev hanımlarımızı daha iyi bir hale getirecek bir program yapmak isterim. Çünkü bence rezalet.'

"Bence Türk kadınları bunu hak etmiyor. Seyirci istiyor denilmesine de inanmıyorum."

"Bence Türk kadınları bunu hak etmiyor. Seyirci istiyor denilmesine de inanmıyorum."

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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