Aslıhan Gürbüz'den Gündüz Kuşağı Programlarına Sert Eleştiri
Aslıhan Gürbüz'den Gündüz Kuşağı Programlarına Sert Eleştiri
Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse'de Handan karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz, gündüz kuşağı programlarını eleştirdi. İlerleyen yıllarda gündüz kuşağında yayınlanan kadın programlarına el atmayı düşündüğünü belirten Gürbüz, şu an yayınlanan programların rezalet olduğunu söyledi.
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Star TV'nin iddialı başlayan dizisi Kral Kaybederse'de Handan'ı canlandıran Aslıhan Gürbüz, açıklamalarıyla gündem oldu.
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Gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları hakkında konuşan Gürbüz, bu programları açıkça eleştirdi.
Gürbüz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bence Türk kadınları bunu hak etmiyor. Seyirci istiyor denilmesine de inanmıyorum."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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