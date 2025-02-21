Torunları Dava Açmıştı: Şakir Paşa Ailesi'ne Mahkeme Kararıyla Yayın Durdurma
Torunları Dava Açmıştı: Şakir Paşa Ailesi'ne Mahkeme Kararıyla Yayın Durdurma
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, gerçek bir hayat hikayesini ele aldığı için ayrıca ilgi çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok kez RTÜK cezası alan ve Şakir Paşa Köşkü için hazırlanan platonun yandığı dizinin başına gelmedik kalmazken bir de ailenin torunları tarafından davalık olmuştu.
Yeni gelişmeye göre Şakir Paşa Ailesi yayınının ailenin aldırdığı mahkeme kararıyla durdurulduğu açıklandı.
Ailenin paylaşımını da buraya bırakıyoruz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın