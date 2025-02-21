onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Torunları Dava Açmıştı: Şakir Paşa Ailesi'ne Mahkeme Kararıyla Yayın Durdurma

Torunları Dava Açmıştı: Şakir Paşa Ailesi'ne Mahkeme Kararıyla Yayın Durdurma

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.02.2025 - 21:31 Son Güncelleme: 21.02.2025 - 22:04

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, yayınlandığı andan itibaren gündemden düşmüyor. Kabaağaçlı ailesinin gerçek hayat hikâyesini ele alan dizi hakkında Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları mahkemeye başvurmuştu. Söz konusu davada yayın durdurma kararı alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, gerçek bir hayat hikayesini ele aldığı için ayrıca ilgi çekiyor.

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, gerçek bir hayat hikayesini ele aldığı için ayrıca ilgi çekiyor.

Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatına değinen dizi, Şakir Paşa ve gelini Aniesi'yle yasak aşkından Cevat Şakir'in babasını vurmasına kadar ciddi konuları ele alıyor.

Pek çok kez RTÜK cezası alan ve Şakir Paşa Köşkü için hazırlanan platonun yandığı dizinin başına gelmedik kalmazken bir de ailenin torunları tarafından davalık olmuştu.

Pek çok kez RTÜK cezası alan ve Şakir Paşa Köşkü için hazırlanan platonun yandığı dizinin başına gelmedik kalmazken bir de ailenin torunları tarafından davalık olmuştu.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları, yapımcının kendilerinden izin almadığını belirterek dava süreci başlatmışlardı.

Burada bahsetmiştik:

Yeni gelişmeye göre Şakir Paşa Ailesi yayınının ailenin aldırdığı mahkeme kararıyla durdurulduğu açıklandı.

Yeni gelişmeye göre Şakir Paşa Ailesi yayınının ailenin aldırdığı mahkeme kararıyla durdurulduğu açıklandı.

Alınan tedbir kararı nedeniyle bu hafta sonu planlanan yayın da yapılamayacak.

Ailenin paylaşımını da buraya bırakıyoruz:

Ailenin paylaşımını da buraya bırakıyoruz:

Önceki gün RTÜK de Şakir Paşa Ailesi'ne aile ve ahlaki değerlere saldırı gerekçesiyle 3 hafta yayın durdurma ve idari para cezası vermişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
8
8
7
3
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın