Midyatlı Takipçilerine Sordu: Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun Kurşun Döktürüyor!
Midyatlı Takipçilerine Sordu: Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun Kurşun Döktürüyor!
Kanal D'nin reyting rekorları kıran aşiret dizisi Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun'dan şaşırtan bir paylaşım geldi. Cilasun, Uzak Şehir çekimleri için uzun süredir Mardin, Midyat'ta! Bu durumu fırsat bilen Cilasun, takipçilerine kurşun döktürebileceği bir yer sordu.
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Kanal D'nin aşiret dizisi özlemimizi bitiren dizisi Uzak Şehir, yeni sezonun en beğenilen işlerinden biri.
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Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un başrollerinde yer aldığı dizi öyle çok sevildi ki kötü karakterlerin bile fan kitlesi var.
Alya'nın başa bela kaynanası Sadakat Albora izlerken bizi sinir krizlerine soksa da karakteri canlandıran Gonca Cilasun'un yeri bambaşka.
Çekimler için uzun süredir Mardin, Midyat'ta bulunan Cilasun, bu durumu fırsata çevirmeye karar vermiş!
Uzak Şehir'in 15'i geçen reyting oranlarını gördükçe Gonca Cilasun'un nazara karşı önlem almasını aşırı haklı bulduk!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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