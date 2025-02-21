onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Midyatlı Takipçilerine Sordu: Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun Kurşun Döktürüyor!

Midyatlı Takipçilerine Sordu: Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun Kurşun Döktürüyor!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.02.2025 - 18:31

Kanal D'nin reyting rekorları kıran aşiret dizisi Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun'dan şaşırtan bir paylaşım geldi. Cilasun, Uzak Şehir çekimleri için uzun süredir Mardin, Midyat'ta! Bu durumu fırsat bilen Cilasun, takipçilerine kurşun döktürebileceği bir yer sordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D'nin aşiret dizisi özlemimizi bitiren dizisi Uzak Şehir, yeni sezonun en beğenilen işlerinden biri.

Kanal D'nin aşiret dizisi özlemimizi bitiren dizisi Uzak Şehir, yeni sezonun en beğenilen işlerinden biri.

Her hafta reytinglerini katlayan dizi, Mardin'in enfes atmosferinde geçiyor.

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un başrollerinde yer aldığı dizi öyle çok sevildi ki kötü karakterlerin bile fan kitlesi var.

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun'un başrollerinde yer aldığı dizi öyle çok sevildi ki kötü karakterlerin bile fan kitlesi var.

Fan kitlesi en güçlü karakterlerden biri de dizinin hanımağası Sadakat Albora'dan başkası değil!

Alya'nın başa bela kaynanası Sadakat Albora izlerken bizi sinir krizlerine soksa da karakteri canlandıran Gonca Cilasun'un yeri bambaşka.

Alya'nın başa bela kaynanası Sadakat Albora izlerken bizi sinir krizlerine soksa da karakteri canlandıran Gonca Cilasun'un yeri bambaşka.

Cilasun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla seyirciyle nefis bir etkileşim kurarken son paylaşımındaki sorusu viral oldu.

Çekimler için uzun süredir Mardin, Midyat'ta bulunan Cilasun, bu durumu fırsata çevirmeye karar vermiş!

Çekimler için uzun süredir Mardin, Midyat'ta bulunan Cilasun, bu durumu fırsata çevirmeye karar vermiş!

Cilasun, Midyatlı takipçilerine kurşun döktürebileceği yer sordu. Bizce geç bile kalınmış bir hamle olmuş!

Uzak Şehir'in 15'i geçen reyting oranlarını gördükçe Gonca Cilasun'un nazara karşı önlem almasını aşırı haklı bulduk!

Uzak Şehir'in 15'i geçen reyting oranlarını gördükçe Gonca Cilasun'un nazara karşı önlem almasını aşırı haklı bulduk!

Cilasun, sorusuna yanıt veren takipçilerine teşekkür ettiği bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Bakalım kurşun döktürme macerasından paylaşımlar da gelir mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın