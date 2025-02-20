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Kızıl Goncalar'daki Sadi Hüdayi'nin Evini Bulan TikToker

Kızıl Goncalar'daki Sadi Hüdayi'nin Evini Bulan TikToker

Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.02.2025 - 14:52 Son Güncelleme: 20.02.2025 - 17:35

NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın çekim mekanları sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Dizilerin çekim mekanlarını keşfeden TikToker Berat Bilal Kanyılmaz, Kızıl Goncalar'daki Sadi Hüdayi'nin evini buldu. İşte Sadi Hüdayi'nin evinin çekildiği yer...

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NOW ekranlarının 2 sezondur yayınlanan dizisi Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarının favori yapımlardan biri.

NOW ekranlarının 2 sezondur yayınlanan dizisi Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarının favori yapımlardan biri.

Enfes senaryosunun yanı sıra dizinin çekim mekanları büyük beğeni topluyor.

Dizinin çekim mekanları büyük merak yaratırken TikToker Berat Bilal Kanyılmaz'dan dizi hakkında bomba bir video geldi.

Dizinin çekim mekanları büyük merak yaratırken TikToker Berat Bilal Kanyılmaz'dan dizi hakkında bomba bir video geldi.

Kanyılmaz, dizide Sadi Hüdayi'nin evinin çekim mekanını keşfetti. Kanyılmaz'ın paylaşımına göre çekim yapılan ev, Beylerbeyi Küplüce yolunda bulunuyor.

Sosyal medyadaki takipçileri sayesinde evi bulduğunu belirten Kanyılmaz, ayrıca zile basarak ev sahipleriyle de tanışıyor.

Sosyal medyadaki takipçileri sayesinde evi bulduğunu belirten Kanyılmaz, ayrıca zile basarak ev sahipleriyle de tanışıyor.

Kanyılmaz'ın belirttiğine göre Sadi Hüdayi'nin evi olarak kullanılan köşkte şu an 3. sahipleri oturuyor.

İşte Sadi Hüdayi'nin evinin gösterildiği o video:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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