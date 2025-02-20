Kızıl Goncalar'daki Sadi Hüdayi'nin Evini Bulan TikToker
Kızıl Goncalar'daki Sadi Hüdayi'nin Evini Bulan TikToker
NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın çekim mekanları sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Dizilerin çekim mekanlarını keşfeden TikToker Berat Bilal Kanyılmaz, Kızıl Goncalar'daki Sadi Hüdayi'nin evini buldu. İşte Sadi Hüdayi'nin evinin çekildiği yer...
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NOW ekranlarının 2 sezondur yayınlanan dizisi Kızıl Goncalar, pazartesi akşamlarının favori yapımlardan biri.
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Dizinin çekim mekanları büyük merak yaratırken TikToker Berat Bilal Kanyılmaz'dan dizi hakkında bomba bir video geldi.
Sosyal medyadaki takipçileri sayesinde evi bulduğunu belirten Kanyılmaz, ayrıca zile basarak ev sahipleriyle de tanışıyor.
İşte Sadi Hüdayi'nin evinin gösterildiği o video:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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