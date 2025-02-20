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MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya, Şeflerin Neden Sert Olduğunu Açıkladı

MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya, Şeflerin Neden Sert Olduğunu Açıkladı

MasterChef Türkiye Mehmet Yalçınkaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.02.2025 - 11:04

MasterChef Türkiye'ye elinin lezzetinin yanı sıra sinirli tavırlarıyla da bilinen jürisi Mehmet Yalçınkaya, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Mehmet Şef, Düvenci'nin 'Şefler mutfakta neden sertler?' sorusuna yanıt verdi.

KAYNAK: Bambaşka Sohbetler

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MasterChef'in tatlı-sert jürisi Mehmet Yalçınkaya, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu.

MasterChef'in tatlı-sert jürisi Mehmet Yalçınkaya, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu.

MasterChef'teki asabi tavırlarıyla hafızalarımıza kazınan Mehmet Şef'in bu hallerine alışkın olsak da Düvenci, şeflerin bu sinirini sorgulayan bir soru sordu.

MasterChef'teki asabi tavırlarıyla hafızalarımıza kazınan Mehmet Şef'in bu hallerine alışkın olsak da Düvenci, şeflerin bu sinirini sorgulayan bir soru sordu.

Ceyda Düvenci'nin "Şefler mutfakta neden sertler?" sorusuna yanıt veren Mehmet Şef, şu ifadeleri kullandı:

Ceyda Düvenci'nin "Şefler mutfakta neden sertler?" sorusuna yanıt veren Mehmet Şef, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli mutfağın içinde bağıran adamlar var gibi görünüyor ama orada olay şöyle oluyor... Bizim derdimiz standartı sağlamak ve müşterinin hak ettiğini vermek."

"Sürekli mutfağın içinde bağıran adamlar var gibi görünüyor ama orada olay şöyle oluyor... Bizim derdimiz standartı sağlamak ve müşterinin hak ettiğini vermek."

'Biz belirli bir zaman zarfında o yemeği hazırlamak zorundayız. Ve bunu aynı anda yüzlerce kişi için yapınca 'Lütfen domates verir misin?' diyerek bunu başaramayız. Servis süresince her şeyin kusursuz ilerlemesi gerekir ve o şefkati servis bittiğinde ekibimize gösteririz'

"Sonuç olarak restoranlar da şefkat yuvası değil. Müşteriler bizi seçip geliyorsa bu konuda hata kabul etmek ne yazık ki mümkün değil."

"Sonuç olarak restoranlar da şefkat yuvası değil. Müşteriler bizi seçip geliyorsa bu konuda hata kabul etmek ne yazık ki mümkün değil."

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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