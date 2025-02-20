Survivor'da Eleme Adayı Olan Poyraz, Adını Yazanlara İsyan Etti
Survivor'da Eleme Adayı Olan Poyraz, Adını Yazanlara İsyan Etti
Survivor 2025'e sonradan gelen Poyraz, arkadaşları tarafından yazılarak eleme potasına girdi. Haftanın 3. eleme adayı olan Poyraz, ismini yazan arkadaşlarına isyan etti. İşte o anlar...
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Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Poyraz, arkadaşları tarafından yazılarak haftanın 3. eleme adayı oldu.
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Yarışmaya henüz gelmesine rağmen eleme potasına giren Poyraz, son bölümde arkadaşlarına isyan etti.
İsmini yazanlara tepki gösteren Poyraz, "Beklemediğim insanlardan oy aldım" dedi.
"Günün sonunda her şey açık ve net ortada bence. Hak, hukuk, adalet safsatalarını artık geçtik bence. O işler bir kenara bırakıldı."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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