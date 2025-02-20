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Survivor'da Eleme Adayı Olan Poyraz, Adını Yazanlara İsyan Etti

Survivor'da Eleme Adayı Olan Poyraz, Adını Yazanlara İsyan Etti

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.02.2025 - 09:37

Survivor 2025'e sonradan gelen Poyraz, arkadaşları tarafından yazılarak eleme potasına girdi. Haftanın 3. eleme adayı olan Poyraz, ismini yazan arkadaşlarına isyan etti. İşte o anlar...

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Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Poyraz, arkadaşları tarafından yazılarak haftanın 3. eleme adayı oldu.

Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Poyraz, arkadaşları tarafından yazılarak haftanın 3. eleme adayı oldu.

Yarışmaya henüz gelmesine rağmen eleme potasına giren Poyraz, son bölümde arkadaşlarına isyan etti.

Yarışmaya henüz gelmesine rağmen eleme potasına giren Poyraz, son bölümde arkadaşlarına isyan etti.

İsmini yazanlara tepki gösteren Poyraz, "Beklemediğim insanlardan oy aldım" dedi.

İsmini yazanlara tepki gösteren Poyraz, "Beklemediğim insanlardan oy aldım" dedi.

"Günün sonunda her şey açık ve net ortada bence. Hak, hukuk, adalet safsatalarını artık geçtik bence. O işler bir kenara bırakıldı."

"Günün sonunda her şey açık ve net ortada bence. Hak, hukuk, adalet safsatalarını artık geçtik bence. O işler bir kenara bırakıldı."

'Ben ters köşe oldum açıkçası. Hiç beklemediğim bir sonuçtu. Beklemediğim insanlardan da oylar aldım. Asıl kırıcı tarafı oydu. Bu olay önümü daha net bir şekilde görmemi sağladı diyebilirim. Bu ne kadar erken, o kadar iyi geçmesi için. Biraz daha hızlanmış olacağız. Rolümüze çıktık, yeni başladı gibi diyebilirim. Yani üçüncü haftasında. Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde düellodan çıkıp önümüze bakacağız.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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