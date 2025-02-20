Survivor'da Eleme Adayı Olan Poyraz, Adını Yazanlara İsyan Etti

'Ben ters köşe oldum açıkçası. Hiç beklemediğim bir sonuçtu. Beklemediğim insanlardan da oylar aldım. Asıl kırıcı tarafı oydu. Bu olay önümü daha net bir şekilde görmemi sağladı diyebilirim. Bu ne kadar erken, o kadar iyi geçmesi için. Biraz daha hızlanmış olacağız. Rolümüze çıktık, yeni başladı gibi diyebilirim. Yani üçüncü haftasında. Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde düellodan çıkıp önümüze bakacağız.'