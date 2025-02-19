Yalı Çapkını'nda Seyran, En Başında Ferit'i Terk Etseydi Neler Olurdu?

Star TV'nin bir dönem fırtınalar estiren dizisi Yalı Çapkını, reytingleri altüst eden o nefis günlerden çok uzakta. Şimdilerde reytinglerde ilk 10'a bile zar zor giren dizinin akıbetinin final olacağı kesinleşirken izleyici senaryonun her bölüm daha da kötüye gitmesinden yakınıyor. Biz de Yalı Çapkını'nı ele aldık ve alternatif bir gidişat sunduk. Acaba Seyran, en başında Ferit'i terk etseydi neler olurdu?