Kurul ayrıca bir milli takım organizasyonunda oynanacak bir deplasman maçına taraftar bileti satışının tamamen yasaklanmasına karar verdi. Bu yasak iki yıl boyunca askıda kalacak. İngiltere taraftarları iki yıl içinde benzer bir ihlale imza atarsa milli takım, oynayacağı resmî bir maçta deplasman tribününe taraftar alamayabilecek. Kurulun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bir deplasman maçı için taraftarlara bilet satışına yönelik söz konusu tam kısıtlama, bu kararın alındığı tarihten itibaren iki yıllık denetim süresi boyunca askıya alınmıştır.”