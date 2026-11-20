UEFA, İngiltere Taraftarlarının Papa ve IRA Tezahüratlarına Sessiz Kalmadı
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İngiltere Milli Takımı'nın pazar günü Madrid'de İspanya'yı 3-2 yendiği Uluslar Ligi maçı, tribünlerdeki tezahüratlar yüzünden disiplin gündemine girdi. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, İngiltere taraftarlarının davranışlarını ırkçı ve/veya ayrımcı buldu. Kurul, İngiltere Futbol Federasyonu'na ilişkin kararlarını duyurdu. Federasyon da tezahüratları kabul edilemez bulduklarını açıkladı.
Para cezası 15 bin euro.
Deplasman yasağı ertelendi.
Federasyon tezahüratları kınadı.
Tuchel oyuncularını uyarmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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