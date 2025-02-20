Sosyal Medya Fenomeni Nalet Bebe, Müge Anlı Hayranlığını İtiraf Etti
Sosyal Medya Fenomeni Nalet Bebe, Müge Anlı Hayranlığını İtiraf Etti
'Nalet Bebe' lakaplı sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan, 12punto'ya konuk oldu. Burada Müge Anlı hayranlığını itiraf eden Başdoğan, Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlerken uyuduğunu ve Müge Anlı'nın bir bölümünün 10 bölümlük diziyi geçebileceğini belirtti. İşte o anlar...
KAYNAK: 12punto
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Sosyal medya fenomeni "Nalet Bebe" Ömer Başduran, 12punto'ya konuk oldu.
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12punto YouTube kanalında Özge Uzun'un programına konuk olan Başdoğan, Kara Kenan ve kariyeri hakkında konuştu.
Sıkı bir Müge Anlı izleyicisi olduğunu itiraf eden Nalet Bebe, Müge Anlı izlerken uyuduğunu söyledi.
Tam 17 yıldır gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in takipçisi olan Başdoğan, şu sözleri sarf etti:
"Oradaki realiteyi seviyorum, gerçekçiliği seviyorum. Aslında çok büyük toplumsal mesajlar var orada."
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İşte Nalet Bebe'nin Müge Anlı hayranlığını itiraf ettiği o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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