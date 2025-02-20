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Sosyal Medya Fenomeni Nalet Bebe, Müge Anlı Hayranlığını İtiraf Etti

Sosyal Medya Fenomeni Nalet Bebe, Müge Anlı Hayranlığını İtiraf Etti

Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.02.2025 - 13:39

'Nalet Bebe' lakaplı sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan, 12punto'ya konuk oldu. Burada Müge Anlı hayranlığını itiraf eden Başdoğan, Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlerken uyuduğunu ve Müge Anlı'nın bir bölümünün 10 bölümlük diziyi geçebileceğini belirtti. İşte o anlar...

KAYNAK: 12punto

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Sosyal medya fenomeni "Nalet Bebe" Ömer Başduran, 12punto'ya konuk oldu.

Sosyal medya fenomeni "Nalet Bebe" Ömer Başduran, 12punto'ya konuk oldu.

Sosyal medyanın yanı sıra oyunculuk yapan Başdoğan, Exxen'de yayınlanacak olan 'Kara Kenan' dizisinin başrolü.

12punto YouTube kanalında Özge Uzun'un programına konuk olan Başdoğan, Kara Kenan ve kariyeri hakkında konuştu.

12punto YouTube kanalında Özge Uzun'un programına konuk olan Başdoğan, Kara Kenan ve kariyeri hakkında konuştu.

Fakat verdiği röportajdaki bir detay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sıkı bir Müge Anlı izleyicisi olduğunu itiraf eden Nalet Bebe, Müge Anlı izlerken uyuduğunu söyledi.

Sıkı bir Müge Anlı izleyicisi olduğunu itiraf eden Nalet Bebe, Müge Anlı izlerken uyuduğunu söyledi.

Yani hayranlığını o kadar basite indirgememek lazım!

Tam 17 yıldır gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in takipçisi olan Başdoğan, şu sözleri sarf etti:

Tam 17 yıldır gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in takipçisi olan Başdoğan, şu sözleri sarf etti:

'Müge Anlı'yı her gün izliyorum. Evdeyim, eşim yoksa teksem mesela ya da şehir dışına gidiyoruz otelde mesela gece açarım. Uyuyacakken Müge Anlı'yı açarım orada konuşur.'

"Oradaki realiteyi seviyorum, gerçekçiliği seviyorum. Aslında çok büyük toplumsal mesajlar var orada."

"Oradaki realiteyi seviyorum, gerçekçiliği seviyorum. Aslında çok büyük toplumsal mesajlar var orada."

'İyi bir Müge Anlı izleyicisi hayatta hata yapmaz. Yani ne Bulgaristan'dan bir kadına para kaptırır, ne internetten tanıştığı bir adama 1 milyon para verir. Bir de bana çok gerçekçi geliyor.'

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İşte Nalet Bebe'nin Müge Anlı hayranlığını itiraf ettiği o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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