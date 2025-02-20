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Mina Demirtaş'a Kızıl Goncalar Setinde Sürpriz Doğum Günü Kutlaması!

Mina Demirtaş'a Kızıl Goncalar Setinde Sürpriz Doğum Günü Kutlaması!

Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.02.2025 - 12:45

NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar'da Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş'a sette doğum günü sürprizi yapıldı. Yaşı uzun süredir tartışma konusu olan Demirtaş, 17 yaşına girdi. İşte Mina Demirtaş'ın Kızıl Goncalar setindeki doğum günü kutlamasından görüntüler...

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NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, 2. sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, 2. sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Enfes bir senaryoya sahip olan dizi pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi desek yalan olmaz.

Özellikle genç oyuncular Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş'ın performanslarıyla döktürdükleri Kızıl Goncalar'da Demirtaş'a büyük bir sürpriz yapıldı.

Özellikle genç oyuncular Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş'ın performanslarıyla döktürdükleri Kızıl Goncalar'da Demirtaş'a büyük bir sürpriz yapıldı.

Kızıl Goncalar ekibi, Mina Demirtaş'a yeni yaşına girerken unutamayacağı bir gün hazırladı.

Genç yaşına rağmen Kızıl Goncalar'daki rolünü enfes bir şekilde canlandıran Demirtaş'a sette doğum günü sürprizi yapıldı.

Genç yaşına rağmen Kızıl Goncalar'daki rolünü enfes bir şekilde canlandıran Demirtaş'a sette doğum günü sürprizi yapıldı.

Oyuncu arkadaşları ve set ekibi tarafından bir doğum günü kutlaması hazırlanan Demirtaş'a partneri Mert Yazıcıoğlu da eşlik etti.

Kızıl Goncalar'da Zeynep karakterine hayat veren ve yaşı sık sık tartışma konusu olan Mina Demirtaş, 17 yaşına girdi.

Kızıl Goncalar'da Zeynep karakterine hayat veren ve yaşı sık sık tartışma konusu olan Mina Demirtaş, 17 yaşına girdi.

Demirtaş'ın 31 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu'yla partner olması nedeniyle sosyal medyada tartışmalar meydana gelmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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