Mina Demirtaş'a Kızıl Goncalar Setinde Sürpriz Doğum Günü Kutlaması!
Mina Demirtaş'a Kızıl Goncalar Setinde Sürpriz Doğum Günü Kutlaması!
NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar'da Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş'a sette doğum günü sürprizi yapıldı. Yaşı uzun süredir tartışma konusu olan Demirtaş, 17 yaşına girdi. İşte Mina Demirtaş'ın Kızıl Goncalar setindeki doğum günü kutlamasından görüntüler...
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NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, 2. sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor.
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Özellikle genç oyuncular Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş'ın performanslarıyla döktürdükleri Kızıl Goncalar'da Demirtaş'a büyük bir sürpriz yapıldı.
Genç yaşına rağmen Kızıl Goncalar'daki rolünü enfes bir şekilde canlandıran Demirtaş'a sette doğum günü sürprizi yapıldı.
Kızıl Goncalar'da Zeynep karakterine hayat veren ve yaşı sık sık tartışma konusu olan Mina Demirtaş, 17 yaşına girdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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