Ata Demirer'in Başrolünde Yer Aldığı Netflix Dizisi "Bir İhtimal Daha Var"ın Yayın Tarihi Belli Oldu
Ata Demirer'in Başrolünde Yer Aldığı Netflix Dizisi "Bir İhtimal Daha Var"ın Yayın Tarihi Belli Oldu
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Ata Demirer ve Uğur Yücel'i başrollerinde bir araya getiren Netflix yerli yapımı "Bir İhtimal Daha Var" duyurulduğu an ilgimizi çekmişti.
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Spor bahisleri yazarı olan İsa'nın hayalet Refik'le karşılaşmasını konu alan dizi, yıldızlar geçidi kadrosu ve ilgi çekici konusuyla şimdiden radarımıza takıldı.
Bir İhtimal Daha Var'ın ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken Netflix, seyirciyi daha fazla bekletmedi ve yayın tarihini duyurdu.
Bir İhtimal Daha Var'ın yayın tarihini duyurmak için özel bir video yayınlanan Netflix, yayın tarihini 20 Mart 2025 olarak açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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