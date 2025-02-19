Hollywood Yıldızı Sharon Stone, Euphoria Kadrosuna Dahil Oldu!
Hollywood Yıldızı Sharon Stone, Euphoria Kadrosuna Dahil Oldu!
HBO'nun en çok izlenen yapımlarından Euphoria, 3. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon hazırlıklarına başlanan dizi hakkında bomba bir haber yayınlandı. Hollywood efsanesi Sharon Stone, yeni sezonda Euphoria kadrosunda yer alacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollywood’un efsanevi oyuncularından Sharon Stone, HBO’nun büyük ilgi gören dizisi Euphoria’nın merakla beklenen üçüncü sezonunda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stone'un yer alacağı yeni sezonda, karakterlerin lise yıllarını geride bıraktığı ve zaman atlaması içeren bir hikâye örgüsü izlenecek.
2. sezonu 2022'de yayınlanan Euphoria'nın yeni sezonunun 2026'da yayınlanması beklenirken Sharon Stone'un hangi karaktere hayat vereceği henüz belli değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın