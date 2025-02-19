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Hollywood Yıldızı Sharon Stone, Euphoria Kadrosuna Dahil Oldu!

Hollywood Yıldızı Sharon Stone, Euphoria Kadrosuna Dahil Oldu!

Sharon Stone dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.02.2025 - 21:21

HBO'nun en çok izlenen yapımlarından Euphoria, 3. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon hazırlıklarına başlanan dizi hakkında bomba bir haber yayınlandı. Hollywood efsanesi Sharon Stone, yeni sezonda Euphoria kadrosunda yer alacak.

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Hollywood’un efsanevi oyuncularından Sharon Stone, HBO’nun büyük ilgi gören dizisi Euphoria’nın merakla beklenen üçüncü sezonunda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Hollywood’un efsanevi oyuncularından Sharon Stone, HBO’nun büyük ilgi gören dizisi Euphoria’nın merakla beklenen üçüncü sezonunda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Temel İçgüdü filmiyle hafızalara kazınan usta oyuncu, Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Hunter Schafer, Alexa Demie, Eric Dane ve Colman Domingo gibi isimlerle beraber rol alacak.

Stone'un yer alacağı yeni sezonda, karakterlerin lise yıllarını geride bıraktığı ve zaman atlaması içeren bir hikâye örgüsü izlenecek.

Stone'un yer alacağı yeni sezonda, karakterlerin lise yıllarını geride bıraktığı ve zaman atlaması içeren bir hikâye örgüsü izlenecek.

2. sezonu 2022'de yayınlanan Euphoria'nın yeni sezonunun 2026'da yayınlanması beklenirken Sharon Stone'un hangi karaktere hayat vereceği henüz belli değil.

2. sezonu 2022'de yayınlanan Euphoria'nın yeni sezonunun 2026'da yayınlanması beklenirken Sharon Stone'un hangi karaktere hayat vereceği henüz belli değil.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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