"Peaky Blinders" Sevenler için Heyecanlandıran Haber: Steven Knight Hikayenin Devam Edeceğini Açıkladı!
"Peaky Blinders" Sevenler için Heyecanlandıran Haber: Steven Knight Hikayenin Devam Edeceğini Açıkladı!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/d...
'Peaky Blinders' hayranları için heyecan verici haberi şimdiden verelim. izinin yaratıcısı Steven Knight yaptığı açıklama ile yeni gelişmelerden haber verdi. Dizi bitti diye üzülenler için sevindiren haber geldi. Uzun zamandır beklenen Netflix filminin çekimleri tamamlandı. Ancak 'Peaky Blinders' hikayesi başka bir evrende de devam edecek. İşte detaylar...
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"Peaky Blinders" hayranları için heyecan verici gelişmeler var! Dizinin yaratıcısı Steven Knight, uzun zamandır beklenen Netflix filminin çekimlerinin tamamlandığını ve şu an kurguda olduğunu açıkladı.
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Knight, "BBC Breakfast" programında yaptığı açıklamada, filmin 13 Aralık'ta prodüksiyonu tamamladığını doğrularken, "Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Kimse hayal kırıklığına uğramayacak." dedi.
Ayrıca "Peaky Blinders" evreninin genişlemeye devam edeceğini ima ederek, "Bu bölümünü bitiriyoruz, evet..." ifadesiyle dikkat çekti.
Yeni bir dizi veya film hakkında detay vermekten kaçınsa da, "Peaky dünyası devam edecek." sözleriyle hayranları umutlandırdı.
2013'te başlayan ve 2022'de 6. sezonuyla final yapan efsanevi dizi, şimdi büyük bir sinema filmiyle geri dönüyor. "Immortal Man" adlı film, II. Dünya Savaşı sırasında geçen yeni bir Tommy Shelby hikayesini anlatacak.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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