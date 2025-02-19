"Peaky Blinders" Sevenler için Heyecanlandıran Haber: Steven Knight Hikayenin Devam Edeceğini Açıkladı!

'Peaky Blinders' hayranları için heyecan verici haberi şimdiden verelim. izinin yaratıcısı Steven Knight yaptığı açıklama ile yeni gelişmelerden haber verdi. Dizi bitti diye üzülenler için sevindiren haber geldi. Uzun zamandır beklenen Netflix filminin çekimleri tamamlandı. Ancak 'Peaky Blinders' hikayesi başka bir evrende de devam edecek. İşte detaylar...