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Prens Dizisinin Yıldızı Giray Altınok ve Ezgi Mola'yı Buluşturan Başka Bir Sen'den Heyecanlandıran Fragman

Prens Dizisinin Yıldızı Giray Altınok ve Ezgi Mola'yı Buluşturan Başka Bir Sen'den Heyecanlandıran Fragman

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.02.2025 - 19:45

Efsanevi komedi dizimiz Prens'in yıldızı Giray Altınok'tan yeni film yolda. Altınok ile Ezgi Mola'nın başrolleri paylaşacakları 'Başka Bir Sen' Disney+'ta izleyiciyle buluşacak. Yeni filmden güzel bir haber de geldi. Fragman sonunda yayına girdi.

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Ezgi Mola ve Giray Altınok’un başrollerinde yer aldığı "Başka Bir Sen", 2025’te Disney+'ta izleyiciyle buluşacak.

Ezgi Mola ve Giray Altınok’un başrollerinde yer aldığı "Başka Bir Sen", 2025’te Disney+'ta izleyiciyle buluşacak.

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Filmde Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz gibi güçlü isimler yer alıyor.

İşte filmden heyecanlandıran fragman👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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