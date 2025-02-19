Prens Dizisinin Yıldızı Giray Altınok ve Ezgi Mola'yı Buluşturan Başka Bir Sen'den Heyecanlandıran Fragman
Prens Dizisinin Yıldızı Giray Altınok ve Ezgi Mola'yı Buluşturan Başka Bir Sen'den Heyecanlandıran Fragman
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Ezgi Mola ve Giray Altınok’un başrollerinde yer aldığı "Başka Bir Sen", 2025’te Disney+'ta izleyiciyle buluşacak.
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Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film yine bizi gülmekten yerlere yatıracak gibi görünüyor.
Hayatı altüst olan Mümtaz’ın, Derya ile yollarının kesişmesiyle ikisinin de geri dönüşü zor bir döngüye girmesi anlatılan filmde kadro efsane!
Filmde Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz gibi güçlü isimler yer alıyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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