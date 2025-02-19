Prens Dizisinin Yıldızı Giray Altınok ve Ezgi Mola'yı Buluşturan Başka Bir Sen'den Heyecanlandıran Fragman

Efsanevi komedi dizimiz Prens'in yıldızı Giray Altınok'tan yeni film yolda. Altınok ile Ezgi Mola'nın başrolleri paylaşacakları 'Başka Bir Sen' Disney+'ta izleyiciyle buluşacak. Yeni filmden güzel bir haber de geldi. Fragman sonunda yayına girdi.