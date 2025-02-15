İlayda Alişan'ı Tesettürlü İzleyeceğimiz Yeni Dizi Piyasa'nın İlk Bölüm Tarihi Belli Oldu!
İlayda Alişan'ı Tesettürlü İzleyeceğimiz Yeni Dizi Piyasa'nın İlk Bölüm Tarihi Belli Oldu!
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Ünlü oyuncu İlayda Alişan, Alp Navruz'la başrollerini paylaşacağı Piyasa dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.
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Onu ilk kez böyle izleyeceğiz çünkü güzel oyuncu proje için tesettüre girdi. Dizide Münevver karakterine hayat verecek.
Magazin dünyasının gölgesinde geçen çalkantılı bir aşk hikayesini anlatacak olan dizinin ilk bölümü merak konusuydu.
Kanal paylaşımı ile yayın tarihini duyurdu. Piyasa 22 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D’de başlıyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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