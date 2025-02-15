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İlayda Alişan'ı Tesettürlü İzleyeceğimiz Yeni Dizi Piyasa'nın İlk Bölüm Tarihi Belli Oldu!

İlayda Alişan'ı Tesettürlü İzleyeceğimiz Yeni Dizi Piyasa'nın İlk Bölüm Tarihi Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.02.2025 - 22:41

Kanal D ekranlarında yayınlanacak Piyasa dizisi hakkında yeni gelişmeler var. Dizi için tesettüre giren İlayda Alişan'ı ilk kez izleyeceğiz. İlk bölüm duyurusu geldi. Piyasa dizisinin yayın tarihi belli oldu.

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Ünlü oyuncu İlayda Alişan, Alp Navruz'la başrollerini paylaşacağı Piyasa dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, Alp Navruz'la başrollerini paylaşacağı Piyasa dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Onu ilk kez böyle izleyeceğiz çünkü güzel oyuncu proje için tesettüre girdi. Dizide Münevver karakterine hayat verecek.

Onu ilk kez böyle izleyeceğiz çünkü güzel oyuncu proje için tesettüre girdi. Dizide Münevver karakterine hayat verecek.

Magazin dünyasının gölgesinde geçen çalkantılı bir aşk hikayesini anlatacak olan dizinin ilk bölümü merak konusuydu.

Magazin dünyasının gölgesinde geçen çalkantılı bir aşk hikayesini anlatacak olan dizinin ilk bölümü merak konusuydu.

Kanal paylaşımı ile yayın tarihini duyurdu. Piyasa 22 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D’de başlıyor.

Kanal paylaşımı ile yayın tarihini duyurdu. Piyasa 22 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D’de başlıyor.

İşte ilk bölümünden sahneyle birlikte yayın tarihi haberi:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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