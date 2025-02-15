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Sandık Kokusu'nda Final Öncesi Kötü Haber: İki Oyuncu Birden Diziden Ayrılıyor!

Sandık Kokusu'nda Final Öncesi Kötü Haber: İki Oyuncu Birden Diziden Ayrılıyor!

Sandık Kokusu
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.02.2025 - 18:15

Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, final yapmaya hazırlanıyor. Final öncesi diziden üzücü bir haber de geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden sevilen iki isim ayrılıyor. Sandık Kokusu hayranlarını üzecek o haberin detayları...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Show TV’nin sevilen dizisi "Sandık Kokusu", 50. bölümüyle final yapmaya hazırlanırken izleyicileri şaşırtacak bir haber geldi.

Show TV’nin sevilen dizisi "Sandık Kokusu", 50. bölümüyle final yapmaya hazırlanırken izleyicileri şaşırtacak bir haber geldi.

Büyük finale son beş bölüm kala dizide flaş bir ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, o karakterler Irmak ve Kıvanç!

Büyük finale son beş bölüm kala dizide flaş bir ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, o karakterler Irmak ve Kıvanç!

Irmak karakterine hayat veren Meriç Aral ve Kıvanç’ı canlandıran Serkay Tütüncü'nün 48. bölümde ekibe veda edeceği açıklandı.

Irmak karakterine hayat veren Meriç Aral ve Kıvanç’ı canlandıran Serkay Tütüncü'nün 48. bölümde ekibe veda edeceği açıklandı.

Sandık Kokusu’nun final bölümlerinde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Sandık Kokusu’nun final bölümlerinde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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