Kızılcık Şerbeti'nde İmam İlhami'nin Vefat Eden Nişanlısını Bakın Kim Canlandırmış?

Kızılcık Şerbeti'nde İmam İlhami'nin gönül kapılarını kapatmasına neden olan acı hikayesi nişanlısının vefatıydı. Herkes İlhami'nin geçmişte aşk yaşadığı kadını merak etmişti. İlhami, Nursema'yı istemeye giderken son kez nişanlısının fotoğrafına bakmıştı. O esnada tam net göremeyenler için İlhami'nin nişanlısına gelin şimdi daha yakından bakalım...