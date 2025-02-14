Kızılcık Şerbeti'nde İmam İlhami'nin Vefat Eden Nişanlısını Bakın Kim Canlandırmış?
Kızılcık Şerbeti'nde İmam İlhami'nin Vefat Eden Nişanlısını Bakın Kim Canlandırmış?
Kızılcık Şerbeti'nde İmam İlhami'nin gönül kapılarını kapatmasına neden olan acı hikayesi nişanlısının vefatıydı. Herkes İlhami'nin geçmişte aşk yaşadığı kadını merak etmişti. İlhami, Nursema'yı istemeye giderken son kez nişanlısının fotoğrafına bakmıştı. O esnada tam net göremeyenler için İlhami'nin nişanlısına gelin şimdi daha yakından bakalım...
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Kızılcık Şerbeti'nde İmam İlhami'nin yaşadığı acı hikaye hepimizi çok üzmüştü. Evlilik arefesindeyken nişanlısı ile kaza yapan İlhami, sevdiği kadını kaybetmişti.
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Nişanlısı vefat ettikten sonra gönül kapılarını kapattığını söyleyen İlhami, Nursema'nın aşkına da bu nedenle karşılık verememişti.
Ancak olaylar düşündüğümüzden farklı ilerledi. İmam İlhami, Nursema ile evlenmek zorunda kaldı.
Hatta istemeye gideceği gün son kez nişanlısının fotoğrafına baktı. O sahnede tam net görememiştik bu yüzden dizi hayranları İlhami'nin nişanlısını çok merak etmişti.
Kızılcık Şerbeti set çalışanlarından olan Ebru Özdemir, TikTok'ta paylaştığı video ile merakları giderdi.
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Meğer İlhami'nin vefat eden nişanlısını o canlandırmış. İlhami ile eskiden verdikleri pozu çektirmek için hazırlık sürecini de paylaştı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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